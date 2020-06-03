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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 664665666667

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 94
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 16:28

  Квесторе_поверніться написав:Жовту, стОіть...в підписі :oops:

Я бы с удовольствием, но у меня уже есть их дебетовая карта, не засчитают)
Adast
 
Повідомлень: 3
З нами з: 04.06.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 16:35

  Adast написав:
  Квесторе_поверніться написав:Жовту, стОіть...в підписі :oops:

Я бы с удовольствием, но у меня уже есть их дебетовая карта, не засчитают)

получите кешбек по каждой оформленной карте через ссылку
Stringer
 
Повідомлень: 11192
З нами з: 23.01.13
Подякував: 322 раз.
Подякували: 1566 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 16:46

  Stringer написав:
  Adast написав:
  Квесторе_поверніться написав:Жовту, стОіть...в підписі :oops:

Я бы с удовольствием, но у меня уже есть их дебетовая карта, не засчитают)

получите кешбек по каждой оформленной карте через ссылку

Ага...якщо оформляти не зразу 2 а по черзі. Оформив 1 карту - забрав - отримав бонус. І т. д.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33681
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Подякував: 2 раз.
Подякували: 1681 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 17:27

Re: Банк Глобус

Ребята, проверяйте счета, заблокировали. Ждите 15.06 теперь, выпустят за недорого...
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлень: 648
З нами з: 30.11.12
Подякував: 74 раз.
Подякували: 73 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 17:29

_Slava_
Заблокировали за что?
Vorlon
 
Повідомлень: 8374
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Подякував: 409 раз.
Подякували: 848 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 17:42

  _Slava_ написав:Ребята, проверяйте счета, заблокировали. Ждите 15.06 теперь, выпустят за недорого...

Пару годин тому здьоргував з В+...все пройшло Ок.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33681
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1681 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 17:45

  Vorlon написав:_Slava_
Заблокировали за что?


за прощальное сало

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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 17:58

IMPRINTER Маэстро! Типун вам знаете куда? :)
Кассандра
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Повідомлень: 1043
З нами з: 04.12.12
Подякував: 19 раз.
Подякували: 143 раз.
 
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