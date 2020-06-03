Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 чер, 2020 16:28
Квесторе_поверніться написав:
Жовту, стОіть...в підписі
Я бы с удовольствием, но у меня уже есть их дебетовая карта, не засчитают)
Adast
Повідомлень: 3
З нами з: 04.06.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
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Додано: Чет 04 чер, 2020 16:35
Adast написав: Квесторе_поверніться написав:
Жовту, стОіть...в підписі
Я бы с удовольствием, но у меня уже есть их дебетовая карта, не засчитают)
получите кешбек по каждой оформленной карте через ссылку
Stringer
Повідомлень: 11192
З нами з: 23.01.13
Подякував: 322 раз.
Подякували: 1566 раз.
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Додано: Чет 04 чер, 2020 16:46
Stringer написав: Adast написав: Квесторе_поверніться написав:
Жовту, стОіть...в підписі
Я бы с удовольствием, но у меня уже есть их дебетовая карта, не засчитают)
получите кешбек по каждой оформленной карте через ссылку
Ага...якщо оформляти не зразу 2 а по черзі. Оформив 1 карту - забрав - отримав бонус. І т. д.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY за 200 КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і грн за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 33681
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1681 раз.
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Додано: Чет 04 чер, 2020 17:27
Ребята, проверяйте счета, заблокировали. Ждите 15.06 теперь, выпустят за недорого...
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
Повідомлень: 648
З нами з: 30.11.12
Подякував: 74 раз.
Подякували: 73 раз.
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Додано: Чет 04 чер, 2020 17:29
_Slava_ Заблокировали за что?
Vorlon
Повідомлень: 8374
З нами з: 14.06.13
Подякував: 409 раз.
Подякували: 848 раз.
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Додано: Чет 04 чер, 2020 17:42
_Slava_ написав:
Ребята, проверяйте счета, заблокировали. Ждите 15.06 теперь, выпустят за недорого...
Пару годин тому здьоргував з В+...все пройшло Ок.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY за 200 КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і грн за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 33681
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1681 раз.
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Додано: Чет 04 чер, 2020 17:45
Vorlon написав: _Slava_
Заблокировали за что?
за прощальное сало
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
2
Повідомлень: 37309
З нами з: 06.08.09
Подякував: 212 раз.
Подякували: 5937 раз.
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Додано: Чет 04 чер, 2020 17:58
IMPRINTER
Маэстро! Типун вам знаете куда?
Кассандра
Повідомлень: 1043
З нами з: 04.12.12
Подякував: 19 раз.
Подякували: 143 раз.
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Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
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16341
2270807
Чет 04 чер, 2020 16:32 KVV