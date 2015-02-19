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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 665666667668

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 94
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 18:15

IMPRINTER а по чём это видно? Сегодня работала и на вход и на выход - проблем не заметила :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 18:29

  Кассандра написав:IMPRINTER а по чём это видно? Сегодня работала и на вход и на выход - проблем не заметила :roll:

ну так вы не свин :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 18:41

  Кассандра написав:IMPRINTER а по чём это видно? Сегодня работала и на вход и на выход - проблем не заметила :roll:


в 16:45 вроде полочили
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 19:19

Re: Банк Глобус

Свалил полностью позавчера. Тупо повезло.
П.С. Я так понимаю, это месть свиням за жалобы в НБУ.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 19:31

  Фантом написав:Свалил полностью позавчера. Тупо повезло.
П.С. Я так понимаю, это месть свиням за жалобы в НБУ.

Похоже, нуна запомнить :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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