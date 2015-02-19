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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 чер, 2020 18:15
IMPRINTER
а по чём это видно? Сегодня работала и на вход и на выход - проблем не заметила
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Кассандра
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Додано: Чет 04 чер, 2020 18:29
Кассандра написав:IMPRINTER
а по чём это видно? Сегодня работала и на вход и на выход - проблем не заметила
ну так вы не свин
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 04 чер, 2020 18:41
Кассандра написав:IMPRINTER
а по чём это видно? Сегодня работала и на вход и на выход - проблем не заметила
в 16:45 вроде полочили
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Додано: Чет 04 чер, 2020 19:19
Свалил полностью позавчера. Тупо повезло.
П.С. Я так понимаю, это месть свиням за жалобы в НБУ.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Чет 04 чер, 2020 19:31
Фантом написав:
Свалил полностью позавчера. Тупо повезло.
П.С. Я так понимаю, это месть свиням за жалобы в НБУ.
Похоже, нуна запомнить
... делайте хоть что-нибудь!
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