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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 665666667668

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 94
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 18:15

IMPRINTER а по чём это видно? Сегодня работала и на вход и на выход - проблем не заметила :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 18:29

  Кассандра написав:IMPRINTER а по чём это видно? Сегодня работала и на вход и на выход - проблем не заметила :roll:

ну так вы не свин :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 18:41

  Кассандра написав:IMPRINTER а по чём это видно? Сегодня работала и на вход и на выход - проблем не заметила :roll:


в 16:45 вроде полочили
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 19:19

Re: Банк Глобус

Свалил полностью позавчера. Тупо повезло.
П.С. Я так понимаю, это месть свиням за жалобы в НБУ.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 19:31

  Фантом написав:Свалил полностью позавчера. Тупо повезло.
П.С. Я так понимаю, это месть свиням за жалобы в НБУ.

Похоже, нуна запомнить :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 19:58

  IMPRINTER написав:
  Кассандра написав:IMPRINTER а по чём это видно? Сегодня работала и на вход и на выход - проблем не заметила :roll:


в 16:45 вроде полочили

Да, похоже залочили ( И скорее всего благодаря таким трепачам как искатель, который по всем веткам успел нагадить, написав что он уже сбежал из шарика.
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 20:21

Кассандра

надо федю сделать :)

+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 20:37

greenozon та его жизнь сделает! Этот федя уже в бэта-груп таси залез на мордокниге - вот жеж там обрадуются этой птице-говоруну :?
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 21:13

Так що, які критерії: залишки, участь у свинобунті?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 21:44

  Кассандра написав:
  IMPRINTER написав:
  Кассандра написав:IMPRINTER а по чём это видно? Сегодня работала и на вход и на выход - проблем не заметила :roll:


в 16:45 вроде полочили

Да, похоже залочили ( И скорее всего благодаря таким трепачам как искатель, который по всем веткам успел нагадить, написав что он уже сбежал из шарика.

Та ладно, при чём тут Искатель? Меня больше напрягло недержание речи у Alienа. Его кстати, Искатель просил придержать свой язык, но "Остапа уже было не остановить". Я сразу после этого недержания и свалил.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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