|
|
|
Банк Глобус
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 чер, 2020 18:15
IMPRINTER
а по чём это видно? Сегодня работала и на вход и на выход - проблем не заметила
-
Кассандра
-
-
- Повідомлень: 1046
- З нами з: 04.12.12
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 04 чер, 2020 18:29
Кассандра написав:IMPRINTER
а по чём это видно? Сегодня работала и на вход и на выход - проблем не заметила
ну так вы не свин
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 31591
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2509 раз.
- Подякували: 3677 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 04 чер, 2020 18:41
Кассандра написав:IMPRINTER
а по чём это видно? Сегодня работала и на вход и на выход - проблем не заметила
в 16:45 вроде полочили
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 37311
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 212 раз.
- Подякували: 5937 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Чет 04 чер, 2020 19:19
Свалил полностью позавчера. Тупо повезло.
П.С. Я так понимаю, это месть свиням за жалобы в НБУ.
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 2177
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 308 раз.
- Подякували: 238 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 04 чер, 2020 19:31
Фантом написав:
Свалил полностью позавчера. Тупо повезло.
П.С. Я так понимаю, это месть свиням за жалобы в НБУ.
Похоже, нуна запомнить
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 31591
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2509 раз.
- Подякували: 3677 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 04 чер, 2020 19:58
IMPRINTER написав: Кассандра написав:IMPRINTER
а по чём это видно? Сегодня работала и на вход и на выход - проблем не заметила
в 16:45 вроде полочили
Да, похоже залочили ( И скорее всего благодаря таким трепачам как искатель
, который по всем веткам успел нагадить, написав что он уже сбежал из шарика.
-
Кассандра
-
-
- Повідомлень: 1046
- З нами з: 04.12.12
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 04 чер, 2020 20:37
greenozon
та его жизнь сделает! Этот федя уже в бэта-груп таси залез на мордокниге - вот жеж там обрадуются этой птице-говоруну
-
Кассандра
-
-
- Повідомлень: 1046
- З нами з: 04.12.12
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 04 чер, 2020 21:13
Так що, які критерії: залишки, участь у свинобунті?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 4452
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 544 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 чер, 2020 21:44
Кассандра написав: IMPRINTER написав: Кассандра написав:IMPRINTER
а по чём это видно? Сегодня работала и на вход и на выход - проблем не заметила
в 16:45 вроде полочили
Да, похоже залочили ( И скорее всего благодаря таким трепачам как искатель
, который по всем веткам успел нагадить, написав что он уже сбежал из шарика.
Та ладно, при чём тут Искатель? Меня больше напрягло недержание речи у Alienа. Его кстати, Искатель просил придержать свой язык, но "Остапа уже было не остановить". Я сразу после этого недержания и свалил.
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 2177
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 308 раз.
- Подякували: 238 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast
, ingtrans
і 15 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|16349
|2271353
|
|
|40909
|4959289
|
|
|117
|30636
|
|