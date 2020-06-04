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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 666667668669

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 94
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 00:21

А что за блокировки? И как не наступить на эти грабли? Вчера в 19.14 делал перевод. Все прошло. Детали можно в личку.
anikola13
 
Повідомлень: 823
З нами з: 08.02.13
Подякував: 91 раз.
Подякували: 38 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 00:41

  anikola13 написав:А что за блокировки? И как не наступить на эти грабли? Вчера в 19.14 делал перевод. Все прошло. Детали можно в личку.

Здаєте Остапу двох бунтівних свиней - отримуєте анлок. Вище уже почали вирізати поголів'я.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4453
З нами з: 18.08.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 544 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 01:19

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Повідомлень: 37312
З нами з: 06.08.09
Подякував: 212 раз.
Подякували: 5937 раз.
 
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  #<1 ... 666667668669
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