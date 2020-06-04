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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 чер, 2020 00:21
А что за блокировки? И как не наступить на эти грабли? Вчера в 19.14 делал перевод. Все прошло. Детали можно в личку.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 00:41
Здаєте Остапу двох бунтівних свиней - отримуєте анлок. Вище уже почали вирізати поголів'я.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 01:19
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