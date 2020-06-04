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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 чер, 2020 00:21
А что за блокировки? И как не наступить на эти грабли? Вчера в 19.14 делал перевод. Все прошло. Детали можно в личку.
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anikola13
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 00:41
anikola13 написав:
А что за блокировки? И как не наступить на эти грабли? Вчера в 19.14 делал перевод. Все прошло. Детали можно в личку.
Здаєте Остапу двох бунтівних свиней - отримуєте анлок. Вище уже почали вирізати поголів'я.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 01:19
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 06:33
Я так понял идти писать объяснительную про происхождение средств. Или пока никаких телодвижений???
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
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VLADPn
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 07:04
Adast написав: Искатель написав:
Вот как-то я ПУМБ недооценивал... Имея "Видсоточку" под 17% (в прошлые годы), остальные варианты плохо изучал.
А сколько там сейчас (чтобы на ветку ПУМБа лишний раз не идти)?
Спорт... далеко не во всех городах.
Форвард - с 17.06. отпадает (только 15к, свыше - 10%, что малоинтересно).
Если я правильно понял, то по кредитке на Форварде остаются 12% на свои средства. Теперь думаю стоит ли её завести.
Стоит однозначно. Имею и кредитку КоКо, и дебетовую КоКо. Незаменимые вещи
Жаль только, на дебетке КоКо 15% - только на сумму до 15к. Приходится искать, где держать остальное.
Вообще, только неделя, как порезали мою "Видсоточку", а я уже за ней тоскую.
Но платить комиссию за вывод своих средств - позор для свинорыла. Поэтому - прости-прощай, мой Глобус жадный...
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Искатель
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 07:13
Кассандра написав: IMPRINTER написав: Кассандра написав:IMPRINTER
а по чём это видно? Сегодня работала и на вход и на выход - проблем не заметила
в 16:45 вроде полочили
Да, похоже залочили ( И скорее всего благодаря таким трепачам как искатель
, который по всем веткам успел нагадить, написав что он уже сбежал из шарика.
Я не хамлю женщинам, поэтому просто запомню
А память у меня хорошая.
Насчет всех веток - это Вы зря, я писал только на двух: тут и А-банка. Не надо всех собак на меня вешать.
Надеюсь, что все обойдется. А из Глобуса надо было уходить, время было. Кто решил стричь до последнего... ну, такое.
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Искатель
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