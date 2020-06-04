Додано: П'ят 05 чер, 2020 08:40

Закрыли всех подряд. Даже тех кто вобще не в теме но были транзакции вчера.Эти люди понятия не имеют ни о каких переводах комиссиях и т.д.

«Я отношусь к банкам как к креветкам:

выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»