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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 чер, 2020 01:19
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 06:33
Re: Банк Глобус
Я так понял идти писать объяснительную про происхождение средств. Или пока никаких телодвижений???
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Додано: П'ят 05 чер, 2020 07:04
Стоит однозначно. Имею и кредитку КоКо, и дебетовую КоКо. Незаменимые вещи
Жаль только, на дебетке КоКо 15% - только на сумму до 15к. Приходится искать, где держать остальное.
Вообще, только неделя, как порезали мою "Видсоточку", а я уже за ней тоскую.
Но платить комиссию за вывод своих средств - позор для свинорыла. Поэтому - прости-прощай, мой Глобус жадный...
Додано: П'ят 05 чер, 2020 07:13
Я не хамлю женщинам, поэтому просто запомню А память у меня хорошая.
Насчет всех веток - это Вы зря, я писал только на двух: тут и А-банка. Не надо всех собак на меня вешать.
Надеюсь, что все обойдется. А из Глобуса надо было уходить, время было. Кто решил стричь до последнего... ну, такое.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 08:40
Re: Банк Глобус
Закрыли всех подряд. Даже тех кто вобще не в теме но были транзакции вчера.Эти люди понятия не имеют ни о каких переводах комиссиях и т.д.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:16
Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:20
Re: Банк Глобус
Шо за паника? Что значит закрыли/заблокировали/залочили - за что, какую причину озвучивают?
Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:30
А действительно, что произошло-то?
И главное... Чуть что - сразу Искатель виноват. "АБЫДНО". Я, кстати, возмущался только, что деньги не доходили с Глобуса на А-банк. Больше ничего. В НБУ не писал, как некоторые здесь на ветке, в банке права не качал.
Но виноват я...
Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:38
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