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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:39
Горяча сказала, что вчера был сбой в Укркарт. И утверждает, что не блокировка. Сегодня все должно работать корректно. Проверяем.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:20
Тот сбой был недолгий)
Не теште себя ... Собирате вещи, что впрочим вы и так собирались делать.
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