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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 667668669670

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 94
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:39

Горяча сказала, что вчера был сбой в Укркарт. И утверждает, что не блокировка. Сегодня все должно работать корректно. Проверяем.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:20

  anikola13 написав:Горяча сказала, что вчера был сбой в Укркарт. И утверждает, что не блокировка. Сегодня все должно работать корректно. Проверяем.


Тот сбой был недолгий)
Не теште себя ... Собирате вещи, что впрочим вы и так собирались делать.
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  #<1 ... 667668669670
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