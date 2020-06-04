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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 667668669670

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 94
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:39

Горяча сказала, что вчера был сбой в Укркарт. И утверждает, что не блокировка. Сегодня все должно работать корректно. Проверяем.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:20

  anikola13 написав:Горяча сказала, что вчера был сбой в Укркарт. И утверждает, что не блокировка. Сегодня все должно работать корректно. Проверяем.


Тот сбой был недолгий)
Не теште себя ... Собирате вещи, что впрочим вы и так собирались делать.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:27

Re: Банк Глобус

Удалил
Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 05 чер, 2020 12:17, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:51

сбой процессинга укркарт )

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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:07

  IMPRINTER написав:
  anikola13 написав:Горяча сказала, что вчера был сбой в Укркарт. И утверждает, что не блокировка. Сегодня все должно работать корректно. Проверяем.


Тот сбой был недолгий)
Не теште себя ... Собирате вещи, что впрочим вы и так собирались делать.

Только что два платежа прилетели со свистом на фарсик и моню.
Вещи соберём 15 ;-)
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:09

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значит вас Яковыч не тронул - мало салили
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:10

IMPRINTER Ну так вы наверное сало по полной срезали, до костей :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:13

  IMPRINTER написав:Stringer

значит вас Яковыч не тронул - мало салили

Ну да, только по случаю, а не методично ;-)
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:17

IMPRINTER по мелочі не бавиться
як ганяти - то ММ!
як гуляти, то по взрослому, правда? :)
+50грн !
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