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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:39
Горяча сказала, что вчера был сбой в Укркарт. И утверждает, что не блокировка. Сегодня все должно работать корректно. Проверяем.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:20
Тот сбой был недолгий)
Не теште себя ... Собирате вещи, что впрочим вы и так собирались делать.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:27
Re: Банк Глобус
Удалил
Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 05 чер, 2020 12:17, всього редагувалось 2 разів.
Black Jack - White Business
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:51
сбой процессинга укркарт )
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:07
Только что два платежа прилетели со свистом на фарсик и моню.
Вещи соберём 15
Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:09
Stringer
значит вас Яковыч не тронул - мало салили
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:10
IMPRINTER Ну так вы наверное сало по полной срезали, до костей
Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:13
Ну да, только по случаю, а не методично
Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:17
IMPRINTER по мелочі не бавиться
як ганяти - то ММ!
як гуляти, то по взрослому, правда?
+50грн !
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