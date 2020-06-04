RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 668669670671

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 94
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:46

IMPRINTER, примите мои искренние, глубоокие, преглубокие... поздравления с посвящением вас в рыцари ордена свинного хрящика высшей степени :lol: :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31596
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2510 раз.
Подякували: 3681 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:56

  clientage написав:IMPRINTER, примите мои искренние, глубоокие, преглубокие... поздравления с посвящением вас в рыцари ордена свинного хрящика высшей степени :lol: :lol: :lol:


могла бы администрация финансов и повесить медальку со свиней возле авы - была бы для меня самая ценная ) а так же в виде "купола" за кол-во выгонов из банков.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 37318
З нами з: 06.08.09
Подякував: 212 раз.
Подякували: 5938 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:26

  IMPRINTER написав:
  greenozon написав:IMPRINTER по мелочі не бавиться
як ганяти - то ММ!
як гуляти, то по взрослому, правда? :)


Импринтер перегоном сала не занимаеся в промышленных масштабах (ну разве что в бытовых целях тока). В силу этой причины импринтера в Глобусе не лочили. Я просто наблюдаю за ситуацией в научно-исследовательких целях.

А якщо за сало будуть виганяти а є депо нерозривні як тоді?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33701
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1683 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:47

Квесторе_поверніться

1) депо остается
2) депо разрвают без штрафных санкций и отдают

неразрывной депо он для вас, а не для банка
банк может его разорвать
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 37318
З нами з: 06.08.09
Подякував: 212 раз.
Подякували: 5938 раз.
 
Профіль
9
5
2
  #<1 ... 668669670671
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, cdj2, SHURICK76, stellassvitonline, vitaliy1111, wig і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8654, 8655, 8656
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
86559 10152148
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 чер, 2020 13:57
cdj2
А-Банк 1 ... 1634, 1635, 1636
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16351 2272196
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 чер, 2020 13:30
M-Audio
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4091, 4092, 4093
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
40929 4961304
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 чер, 2020 13:08
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.