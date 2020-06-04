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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:46
IMPRINTER, примите мои искренние, глубоокие, преглубокие... поздравления с посвящением вас в рыцари ордена свинного хрящика высшей степени
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:56
могла бы администрация финансов и повесить медальку со свиней возле авы - была бы для меня самая ценная ) а так же в виде "купола" за кол-во выгонов из банков.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:26
А якщо за сало будуть виганяти а є депо нерозривні як тоді?
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:47
Квесторе_поверніться
1) депо остается
2) депо разрвают без штрафных санкций и отдают
неразрывной депо он для вас, а не для банка
банк может его разорвать
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