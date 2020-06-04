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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 668669670671

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 94
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:46

IMPRINTER, примите мои искренние, глубоокие, преглубокие... поздравления с посвящением вас в рыцари ордена свинного хрящика высшей степени :lol: :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:56

  clientage написав:IMPRINTER, примите мои искренние, глубоокие, преглубокие... поздравления с посвящением вас в рыцари ордена свинного хрящика высшей степени :lol: :lol: :lol:


могла бы администрация финансов и повесить медальку со свиней возле авы - была бы для меня самая ценная ) а так же в виде "купола" за кол-во выгонов из банков.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:26

  IMPRINTER написав:
  greenozon написав:IMPRINTER по мелочі не бавиться
як ганяти - то ММ!
як гуляти, то по взрослому, правда? :)


Импринтер перегоном сала не занимаеся в промышленных масштабах (ну разве что в бытовых целях тока). В силу этой причины импринтера в Глобусе не лочили. Я просто наблюдаю за ситуацией в научно-исследовательких целях.

А якщо за сало будуть виганяти а є депо нерозривні як тоді?
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:47

Квесторе_поверніться

1) депо остается
2) депо разрвают без штрафных санкций и отдают

неразрывной депо он для вас, а не для банка
банк может его разорвать
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:32

Якщо комусь цікаво - вже на сайті "Глобуса" є звітність за перший квартал 2020 року. Хто на цьому розуміється - який зараз фінансовий стан банку згідно неї?
asteriks
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:47

  asteriks написав:Якщо комусь цікаво - вже на сайті "Глобуса" є звітність за перший квартал 2020 року. Хто на цьому розуміється - який зараз фінансовий стан банку згідно неї?


єто уже мало кому интересно )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:50

  IMPRINTER написав:
  asteriks написав:Якщо комусь цікаво - вже на сайті "Глобуса" є звітність за перший квартал 2020 року. Хто на цьому розуміється - який зараз фінансовий стан банку згідно неї?


єто уже мало кому интересно )

Чому ні...гляну...пару грн є на депо.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:56

Ще таке цікаве питання виникло:
як відомо, з 15.06 (понеділок) переказ p2p з Глобусу стає платним, якщо виводити кошти 12.05 (п'ятниця), то гроші по виписці пройдуть у понеділок і за такий переказ візьметься комісія?
Іншими словами, коли треба робити останній переказ p2p, щоб не було комісії, щоб списання гарантовано пройшло п'ятницею, 12.06?
11 червня - нормально?
Чи все ж 10 червня?
asteriks
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:08

asteriks
p2p по фактической дате инициации перевода, т.е. до 15 в любой день еще можно бесплатно.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:17

ukrprom2014 когда пытались ввести комис с 15 мая, то платежи даже за 12-е число уже проходили с комисом, так что вопрос не праздный. Думаю даже стоит уточнить у Остапа
Кассандра
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