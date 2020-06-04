|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:46
IMPRINTER, примите мои искренние, глубоокие, преглубокие... поздравления с посвящением вас в рыцари ордена свинного хрящика высшей степени
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:56
могла бы администрация финансов и повесить медальку со свиней возле авы - была бы для меня самая ценная ) а так же в виде "купола" за кол-во выгонов из банков.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:26
А якщо за сало будуть виганяти а є депо нерозривні як тоді?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:47
Квесторе_поверніться
1) депо остается
2) депо разрвают без штрафных санкций и отдают
неразрывной депо он для вас, а не для банка
банк может его разорвать
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:32
Якщо комусь цікаво - вже на сайті "Глобуса" є звітність за перший квартал 2020 року. Хто на цьому розуміється - який зараз фінансовий стан банку згідно неї?
Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:47
єто уже мало кому интересно )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:50
Чому ні...гляну...пару грн є на депо.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:56
Ще таке цікаве питання виникло:
як відомо, з 15.06 (понеділок) переказ p2p з Глобусу стає платним, якщо виводити кошти 12.05 (п'ятниця), то гроші по виписці пройдуть у понеділок і за такий переказ візьметься комісія?
Іншими словами, коли треба робити останній переказ p2p, щоб не було комісії, щоб списання гарантовано пройшло п'ятницею, 12.06?
11 червня - нормально?
Чи все ж 10 червня?
Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:08
asteriks
p2p по фактической дате инициации перевода, т.е. до 15 в любой день еще можно бесплатно.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:17
ukrprom2014 когда пытались ввести комис с 15 мая, то платежи даже за 12-е число уже проходили с комисом, так что вопрос не праздный. Думаю даже стоит уточнить у Остапа
Зараз переглядають цей форум: Adast, Alfa_Bank, Ferlakur, Google Adsense [Bot], vitaliy1111, Вкладчик1234 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|