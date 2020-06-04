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И опять пресловутый тупорылый вопрос про экономическую целесообразность )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:02
IMPRINTER
И опять пресловутый тупорылый вопрос про экономическую целесообразность )
Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:24
Тоже обратил внимание на эту мутотень. А еще надо предоставить доходы за май! Ну что за бред! Если к примеру я заработал в свое время денег, которых мне достаточно и я больше не имею декларируемых доходов, я что не могу со своей карты в одном банке перевести на свою же карту в другом банке? Почему человек обязательно должен все время получать доходы? Уже имеющиеся деньги, которые были доходами 1-2-3 года назад, они что перестали быть моими деньгами?
А экономическая целесообразность она вообще "за уши" притянута с финомона юриков. Это у большинства юриков в уставе записано, что цель их существования - прибыль. А цель существования физиков - ЖИТЬ! А сама ЖИЗНЬ не имеет экономической целесообразности в принципе. Так какого лешего ущемлять людей в банальнейшем праве перекладывать СОБСТВЕННЫЕ деньги со своего левого кармана в правый?
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:55
Чтобы иметь миску супа и слуги народа знали, что она не халявная.
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