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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 669670671672

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 94
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:02

IMPRINTER
И опять пресловутый тупорылый вопрос про экономическую целесообразность )
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:24

  mustbe написав:IMPRINTER
И опять пресловутый тупорылый вопрос про экономическую целесообразность )

Тоже обратил внимание на эту мутотень. А еще надо предоставить доходы за май! Ну что за бред! Если к примеру я заработал в свое время денег, которых мне достаточно и я больше не имею декларируемых доходов, я что не могу со своей карты в одном банке перевести на свою же карту в другом банке? Почему человек обязательно должен все время получать доходы? Уже имеющиеся деньги, которые были доходами 1-2-3 года назад, они что перестали быть моими деньгами?
А экономическая целесообразность она вообще "за уши" притянута с финомона юриков. Это у большинства юриков в уставе записано, что цель их существования - прибыль. А цель существования физиков - ЖИТЬ! А сама ЖИЗНЬ не имеет экономической целесообразности в принципе. Так какого лешего ущемлять людей в банальнейшем праве перекладывать СОБСТВЕННЫЕ деньги со своего левого кармана в правый? :evil:
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Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:55

  Flamingo написав: Почему человек обязательно должен все время получать доходы?

Чтобы иметь миску супа и слуги народа знали, что она не халявная.
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