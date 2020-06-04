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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 669670671672

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 94
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:11

  anikola13 написав:Горяча сказала, что вчера был сбой в Укркарт. И утверждает, что не блокировка. Сегодня все должно работать корректно. Проверяем.

Искатель-опасный человек.
Я бы ему палец в рот не положил(с))
Одним-двумя постами такой сбой в Укркарте замутил))
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:02

Re: Банк Глобус

Был ли кто-нибудь в отделении сегодня по вызову финмона? Удалось отстреляться?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:11

  Andrew75 написав:Был ли кто-нибудь в отделении сегодня по вызову финмона? Удалось отстреляться?


яковыч предлагает свиням добровольно уйти - закрыть счета ... он нас не знает, мы его не знаем.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:15

  IMPRINTER написав:
  Andrew75 написав:Был ли кто-нибудь в отделении сегодня по вызову финмона? Удалось отстреляться?


яковыч предлагает свиням добровольно уйти - закрыть счета ... он нас не знает, мы его не знаем.

А уйти с потерями? При закрытии счетов можно без комиссии забрать деньги?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:26

Andrew75

как договоритесь с курями
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:32

  IMPRINTER написав:Andrew75

как договоритесь с курями

Кто-то на практике уже это проходил?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:39

  IMPRINTER написав: он нас не знает, мы его не знаем.

Я на русалках больше заработаю... :)
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:45

  Andrew75 написав:
  IMPRINTER написав:Andrew75

как договоритесь с курями

Кто-то на практике уже это проходил?


да, одна свиня уже отчиталась, что получила УДО
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:54

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... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:01

IMPRINTER а что такое УДО?
Кассандра
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