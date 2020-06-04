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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:11
anikola13 написав:
Горяча сказала, что вчера был сбой в Укркарт. И утверждает, что не блокировка. Сегодня все должно работать корректно. Проверяем.
Искатель-опасный человек.
Я бы ему палец в рот не положил(с))
Одним-двумя постами такой сбой в Укркарте замутил))
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:02
Был ли кто-нибудь в отделении сегодня по вызову финмона? Удалось отстреляться?
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Andrew75
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:11
Andrew75 написав:
Был ли кто-нибудь в отделении сегодня по вызову финмона? Удалось отстреляться?
яковыч предлагает свиням добровольно уйти - закрыть счета ... он нас не знает, мы его не знаем.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:15
IMPRINTER написав: Andrew75 написав:
Был ли кто-нибудь в отделении сегодня по вызову финмона? Удалось отстреляться?
яковыч предлагает свиням добровольно уйти - закрыть счета ... он нас не знает, мы его не знаем.
А уйти с потерями? При закрытии счетов можно без комиссии забрать деньги?
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:26
Andrew75
как договоритесь с курями
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:32
IMPRINTER написав:Andrew75
как договоритесь с курями
Кто-то на практике уже это проходил?
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Andrew75
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:39
IMPRINTER написав:
он нас не знает, мы его не знаем.
Я на русалках больше заработаю...
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:45
Andrew75 написав: IMPRINTER написав:Andrew75
как договоритесь с курями
Кто-то на практике уже это проходил?
да, одна свиня уже отчиталась, что получила УДО
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:54
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:01
IMPRINTER а что такое УДО?
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Кассандра
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П'ят 05 чер, 2020 19:10
Vorlon
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