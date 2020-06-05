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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 670671672673

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 94
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:08

  Кассандра написав:IMPRINTER а что такое УДО?

прекращение исполнения наказания от Шаромыжника, связанное с достижением его целей, до отбытия назначенного свинорылу срока наказания, с установлением для освобождаемого свинорыла испытательного срока, в течение которого он должен доказать своё исправление

Вообщем через 90 дн приходите опять :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:53

  clientage написав:Вообщем через 90 дн приходите опять :mrgreen:

Предстоящие поправки делают процесс неактуальным.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:53

Re: Банк Глобус

Кассандра написав:IMPRINTER а что такое УДО?
Закрытие счетов по инициативе клиента.
Карты заработали через полтора часа.
gav
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:15

  ruvex написав:
  clientage написав:Вообщем через 90 дн приходите опять :mrgreen:

Предстоящие поправки делают процесс неактуальным.

Нее, ну може щас поголовье свыней пустят под нож, чуток отдохнут и може таки по трезвому взглянут на процесс откорма :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:16

  gav написав:
Кассандра написав:IMPRINTER а что такое УДО?
Закрытие счетов по инициативе клиента.
Карты заработали через полтора часа.


скока дали времени на сбор вещей?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:21

  IMPRINTER написав:
  gav написав:
Кассандра написав:IMPRINTER а что такое УДО?
Закрытие счетов по инициативе клиента.
Карты заработали через полтора часа.


скока дали времени на сбор вещей?

А шо с депозитами у УДОшникофф?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:27

  clientage написав:Нее, ну може щас поголовье свыней пустят под нож, чуток отдохнут и може таки по трезвому взглянут на процесс откорма :mrgreen:

Банально, но что свиноферма будет делать без свиней? :mrgreen:
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:32

  ruvex написав:
  clientage написав:Нее, ну може щас поголовье свыней пустят под нож, чуток отдохнут и може таки по трезвому взглянут на процесс откорма :mrgreen:

Банально, но что свиноферма будет делать без свиней? :mrgreen:

Та они думали, шо овец разводят, а оказалось шо то свыны -- постричь не даются, ещё и сало своё ныкають :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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