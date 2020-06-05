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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:08
Кассандра написав:IMPRINTER
а что такое УДО?
прекращение исполнения наказания от Шаромыжника, связанное с достижением его целей, до отбытия назначенного свинорылу срока наказания, с установлением для освобождаемого свинорыла испытательного срока, в течение которого он должен доказать своё исправление
Вообщем через 90 дн приходите опять
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:53
clientage написав:
Вообщем через 90 дн приходите опять
Предстоящие поправки делают процесс неактуальным.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:53
Кассандра написав:IMPRINTER а что такое УДО?
Закрытие счетов по инициативе клиента.
Карты заработали через полтора часа.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:15
ruvex написав: clientage написав:
Вообщем через 90 дн приходите опять
Предстоящие поправки делают процесс неактуальным.
Нее, ну може щас поголовье свыней пустят под нож, чуток отдохнут и може таки по трезвому взглянут на процесс откорма
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:16
gav написав:
Кассандра написав:IMPRINTER а что такое УДО?
Закрытие счетов по инициативе клиента.
Карты заработали через полтора часа.
скока дали времени на сбор вещей?
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:21
IMPRINTER написав: gav написав:
Кассандра написав:IMPRINTER а что такое УДО?
Закрытие счетов по инициативе клиента.
Карты заработали через полтора часа.
скока дали времени на сбор вещей?
А шо с депозитами у УДОшникофф?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:27
clientage написав:
Нее, ну може щас поголовье свыней пустят под нож, чуток отдохнут и може таки по трезвому взглянут на процесс откорма
Банально, но что свиноферма будет делать без свиней?
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:32
Та они думали, шо овец разводят, а оказалось шо то свыны -- постричь не даются, ещё и сало своё ныкають
... делайте хоть что-нибудь!
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П'ят 05 чер, 2020 23:52
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