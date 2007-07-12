IMPRINTER написав:
скока дали времени на сбор вещей?
До конца выходных точно, там посмотрим...
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Додано: Суб 06 чер, 2020 23:26
Re: Банк Глобус
До конца выходных точно, там посмотрим...
Додано: Нед 07 чер, 2020 13:34
В пятницу 5.06.зашел, получил по ордеру в кассе остаток начисленных процентов по закрытой 29.05. "Видсоточке" и ... пожелал банку счастливо оставаться.
Кто будет закрывать,не забывайте проценты получить через 3-4 банковских дня. Особенно те, кто всю сумму в последний день выводить будет.
Вообще, если по-серьезному... после начала проблем у Микитася следовало этого ожидать. Был вопрос времени.
Додано: Нед 07 чер, 2020 15:37
Re: Банк Глобус
Не знаючи структуру яким макаром Микитась сидів і сидить в банці цей вплив оцінити важко.
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