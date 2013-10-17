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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 671672673674

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 94
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 23:26

Re: Банк Глобус

IMPRINTER написав:
скока дали времени на сбор вещей?


До конца выходных точно, там посмотрим...
gav
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 13:34

В пятницу 5.06.зашел, получил по ордеру в кассе остаток начисленных процентов по закрытой 29.05. "Видсоточке" и ... пожелал банку счастливо оставаться.
Кто будет закрывать,не забывайте проценты получить через 3-4 банковских дня. Особенно те, кто всю сумму в последний день выводить будет.

Вообще, если по-серьезному... после начала проблем у Микитася следовало этого ожидать. Был вопрос времени.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 15:37

Re: Банк Глобус

  Искатель написав:после начала проблем у Микитася следовало этого ожидать.

Не знаючи структуру яким макаром Микитась сидів і сидить в банці цей вплив оцінити важко.
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 21:57

  Квесторе_поверніться написав:
  Искатель написав:после начала проблем у Микитася следовало этого ожидать.

Не знаючи структуру яким макаром Микитась сидів і сидить в банці цей вплив оцінити важко.

Рукалицо. :evil: Как в УБ сидел, так и тут сидит.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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