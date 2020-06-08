IMPRINTER написав:
скока дали времени на сбор вещей?
До конца выходных точно, там посмотрим...
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Додано: Суб 06 чер, 2020 23:26
Re: Банк Глобус
До конца выходных точно, там посмотрим...
Додано: Нед 07 чер, 2020 13:34
В пятницу 5.06.зашел, получил по ордеру в кассе остаток начисленных процентов по закрытой 29.05. "Видсоточке" и ... пожелал банку счастливо оставаться.
Кто будет закрывать,не забывайте проценты получить через 3-4 банковских дня. Особенно те, кто всю сумму в последний день выводить будет.
Вообще, если по-серьезному... после начала проблем у Микитася следовало этого ожидать. Был вопрос времени.
Додано: Нед 07 чер, 2020 15:37
Re: Банк Глобус
Не знаючи структуру яким макаром Микитась сидів і сидить в банці цей вплив оцінити важко.
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Додано: Нед 07 чер, 2020 21:57
Рукалицо. Как в УБ сидел, так и тут сидит.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Пон 08 чер, 2020 07:04
Re: Банк Глобус
Активи в Шаромизі зменшились, юрики троха винесли - яка частка з цього Микитася?
Можете доложити?
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Додано: Пон 08 чер, 2020 22:44
сало рассосалось вот и уменьшилось
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Додано: Пон 08 чер, 2020 22:46
Кассандра
когда будем отмечать боевое крещение? )
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Додано: Вів 09 чер, 2020 16:09
Re: Банк Глобус
Кто-нибудь сумел разблокировать счета?
Додано: Вів 09 чер, 2020 16:29
Ося с Колей решают еще, что делать со свинями.
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Додано: Вів 09 чер, 2020 16:37
хай процессинг меняют
Оон, у Таси возьмут
... делайте хоть что-нибудь!
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