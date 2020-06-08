До вечера сказали порешают что делать со свиньями.
Я так понял там разброд и шатание и нет единого центра принятия решений.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 чер, 2020 17:03
СВОДКИ С ФРОНТА
До вечера сказали порешают что делать со свиньями.
Я так понял там разброд и шатание и нет единого центра принятия решений.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
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