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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 672673674675

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 94
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 17:03

СВОДКИ С ФРОНТА

До вечера сказали порешают что делать со свиньями.

Я так понял там разброд и шатание и нет единого центра принятия решений.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 17:31

  VLADPn написав:До вечера сказали порешают что делать со свиньями.

Я так понял там разброд и шатание и нет единого центра принятия решений.

Да, только я так понимаю, что с завтрашнего дня выход из Глобуса уже может быть платным. Завтрашние р2р с Глобуса могут провестись 15 числа и за них могут начислить комиссию.
Возможно, на это и расчёт, не дать уйти вовремя и постричь напоследок.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 18:03

Andrew75 ну в прошлый раз комис начисляли как раз по дате клиринга, а не проводки, в четверг 14-го уже был начислен комис за операции 12 и 13го числа
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 18:35

Re: Банк Глобус

Карты угандошили. Твари.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 18:36

  Andrew75 написав:
  VLADPn написав:До вечера сказали порешают что делать со свиньями.

Я так понял там разброд и шатание и нет единого центра принятия решений.

Да, только я так понимаю, что с завтрашнего дня выход из Глобуса уже может быть платным. Завтрашние р2р с Глобуса могут провестись 15 числа и за них могут начислить комиссию.
Возможно, на это и расчёт, не дать уйти вовремя и постричь напоследок.

Не не не, будем солить сало до воскресенья. Пускай только попробуют списать комиссию в овердрафт :evil:
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 18:37

  VLADPn написав:До вечера сказали порешают что делать со свиньями.

Я так понял там разброд и шатание и нет единого центра принятия решений.

Уже все решили , зайдите сейчас в ИБ , посмотрите ....
Жалкий шаромыга, решил таки побрить клиентов на 2%
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 18:39

  Banki написав:
  VLADPn написав:До вечера сказали порешают что делать со свиньями.

Я так понял там разброд и шатание и нет единого центра принятия решений.

Уже все решили , зайдите сейчас в ИБ , посмотрите ....
Жалкий шаромыга, решил таки побрить клиентов на 2%

Так мало бути 0,2%?
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