До вечера сказали порешают что делать со свиньями.
Я так понял там разброд и шатание и нет единого центра принятия решений.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 чер, 2020 17:03
СВОДКИ С ФРОНТА
До вечера сказали порешают что делать со свиньями.
Я так понял там разброд и шатание и нет единого центра принятия решений.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Додано: Вів 09 чер, 2020 17:31
Да, только я так понимаю, что с завтрашнего дня выход из Глобуса уже может быть платным. Завтрашние р2р с Глобуса могут провестись 15 числа и за них могут начислить комиссию.
Возможно, на это и расчёт, не дать уйти вовремя и постричь напоследок.
Додано: Вів 09 чер, 2020 18:03
Andrew75 ну в прошлый раз комис начисляли как раз по дате клиринга, а не проводки, в четверг 14-го уже был начислен комис за операции 12 и 13го числа
Додано: Вів 09 чер, 2020 18:35
Re: Банк Глобус
Карты угандошили. Твари.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
Додано: Вів 09 чер, 2020 18:36
Не не не, будем солить сало до воскресенья. Пускай только попробуют списать комиссию в овердрафт
Додано: Вів 09 чер, 2020 18:37
Уже все решили , зайдите сейчас в ИБ , посмотрите ....
Жалкий шаромыга, решил таки побрить клиентов на 2%
Одна бджола мало меду наносить...
Додано: Вів 09 чер, 2020 18:39
Так мало бути 0,2%?
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