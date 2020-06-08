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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 чер, 2020 17:03
До вечера сказали порешают что делать со свиньями.
Я так понял там разброд и шатание и нет единого центра принятия решений.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
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VLADPn
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Додано: Вів 09 чер, 2020 17:31
VLADPn написав:
До вечера сказали порешают что делать со свиньями.
Я так понял там разброд и шатание и нет единого центра принятия решений.
Да, только я так понимаю, что с завтрашнего дня выход из Глобуса уже может быть платным. Завтрашние р2р с Глобуса могут провестись 15 числа и за них могут начислить комиссию.
Возможно, на это и расчёт, не дать уйти вовремя и постричь напоследок.
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Andrew75
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Додано: Вів 09 чер, 2020 18:03
Andrew75 ну в прошлый раз комис начисляли как раз по дате клиринга, а не проводки, в четверг 14-го уже был начислен комис за операции 12 и 13го числа
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Додано: Вів 09 чер, 2020 18:35
Карты угандошили. Твари.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
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Додано: Вів 09 чер, 2020 18:36
Andrew75 написав: VLADPn написав:
До вечера сказали порешают что делать со свиньями.
Я так понял там разброд и шатание и нет единого центра принятия решений.
Да, только я так понимаю, что с завтрашнего дня выход из Глобуса уже может быть платным. Завтрашние р2р с Глобуса могут провестись 15 числа и за них могут начислить комиссию.
Возможно, на это и расчёт, не дать уйти вовремя и постричь напоследок.
Не не не, будем солить сало до воскресенья. Пускай только попробуют списать комиссию в овердрафт
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Додано: Вів 09 чер, 2020 18:37
VLADPn написав:
До вечера сказали порешают что делать со свиньями.
Я так понял там разброд и шатание и нет единого центра принятия решений.
Уже все решили , зайдите сейчас в ИБ , посмотрите ....
Жалкий шаромыга, решил таки побрить клиентов на 2%
Одна бджола мало меду наносить...
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Banki
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Додано: Вів 09 чер, 2020 18:39
Banki написав: VLADPn написав:
До вечера сказали порешают что делать со свиньями.
Я так понял там разброд и шатание и нет единого центра принятия решений.
Уже все решили , зайдите сейчас в ИБ , посмотрите ....
Жалкий шаромыга, решил таки побрить клиентов на 2%
Так мало бути 0,2%?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 09 чер, 2020 18:46
Banki написав:
Уже все решили , зайдите сейчас в ИБ , посмотрите ....
Жалкий шаромыга, решил таки побрить клиентов на 2%
За вывод средств?
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Додано: Вів 09 чер, 2020 18:47
Banki написав: VLADPn написав:
До вечера сказали порешают что делать со свиньями.
Я так понял там разброд и шатание и нет единого центра принятия решений.
Уже все решили , зайдите сейчас в ИБ , посмотрите ....
Жалкий шаромыга, решил таки побрить клиентов на 2%
В ИБ зайти невозможно: Подключение к системе невозможно. Проверьте корректность логина и пароля. Внимание, доступ к Системе будет заблокирован в случае 5 попыток ввода некорректного пароля! (с)
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Додано: Вів 09 чер, 2020 18:51
Квесторе_поверніться написав: Banki написав: VLADPn написав:
До вечера сказали порешают что делать со свиньями.
Я так понял там разброд и шатание и нет единого центра принятия решений.
Уже все решили , зайдите сейчас в ИБ , посмотрите ....
Жалкий шаромыга, решил таки побрить клиентов на 2%
Так мало бути 0,2%?
0.2 сэп в иб. С отделения 2 проц.
А с иб нельзя нет карт уже.
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Вів 09 чер, 2020 17:17
rollo
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