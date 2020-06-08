Додано: Вів 09 чер, 2020 17:03

До вечера сказали порешают что делать со свиньями.



Я так понял там разброд и шатание и нет единого центра принятия решений.

«Я отношусь к банкам как к креветкам:

выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»