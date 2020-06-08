Через касу не дадуть?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 чер, 2020 18:58
Re: Банк Глобус
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 09 чер, 2020 19:17
Квесторе_поверніться
нал тоже 2%
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Додано: Вів 09 чер, 2020 20:00
Отето скотыняка
Востаннє редагувалось clientage в Вів 09 чер, 2020 20:05, всього редагувалось 2 разів.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 09 чер, 2020 20:04
такое раньше тока агриколь учинял ... но он хоть выбор давал или за 2% выход щас или через 45 дней с транзитника бесплатно (когда счет полностью закроется).
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Додано: Вів 09 чер, 2020 20:06
И шото не похоже на процедуру разрива стосунків, т.к. банк заставляет клиента самостоятельно выводить средства.
Небойсь по отчетности в НБУ это пройдет не как разрыв, а как обычное закрытие счетов
Востаннє редагувалось clientage в Вів 09 чер, 2020 20:14, всього редагувалось 2 разів.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 09 чер, 2020 20:08
которому на счет зайдут деньги от клиента с непрыйнятно высоким уровнем риска? и его паровозом?
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