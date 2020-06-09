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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 674675676677>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 94
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 18:58

Re: Банк Глобус

  IMPRINTER написав:0.2 сэп в иб. С отделения 2 проц.
А с иб нельзя нет карт уже.

Через касу не дадуть?
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 19:17

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нал тоже 2%
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 20:00

Отето скотыняка :evil:
Востаннє редагувалось clientage в Вів 09 чер, 2020 20:05, всього редагувалось 2 разів.
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 20:04

  clientage написав:Отето скотыняка :evil:


такое раньше тока агриколь учинял ... но он хоть выбор давал или за 2% выход щас или через 45 дней с транзитника бесплатно (когда счет полностью закроется).
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 20:06

И шото не похоже на процедуру разрива стосунків, т.к. банк заставляет клиента самостоятельно выводить средства.
Небойсь по отчетности в НБУ это пройдет не как разрыв, а как обычное закрытие счетов :evil:
Востаннє редагувалось clientage в Вів 09 чер, 2020 20:14, всього редагувалось 2 разів.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 20:08

  clientage написав:а через менагера по внутрибанку перекинуть нашару на другабратасвата?


которому на счет зайдут деньги от клиента с непрыйнятно высоким уровнем риска? и его паровозом?
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 21:16

  IMPRINTER написав:Кассандра когда будем отмечать боевое крещение? )
Да я готова хоть сейчас - Здрав будь, боярин!
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 21:43

Re: Банк Глобус

Кассандра написав:
  IMPRINTER написав:Кассандра когда будем отмечать боевое крещение? )
Да я готова хоть сейчас - Здрав будь, боярин!


И за какой месячный круговорот принимают в клуб? )
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 23:10

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Как говорил Остап, - Контора умерла.
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 08:43

Re: Банк Глобус

Ну шо сегодня не рискуем?
А то у них еще процессинг или Укркарт глюканет и проведут в аккурат 15 по счету.
anikola13
 
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