|
|
|
Банк Глобус
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 чер, 2020 09:41
anikola13 написав:
Ну шо сегодня не рискуем?
А то у них еще процессинг или Укркарт глюканет и проведут в аккурат 15 по счету.
Будим доить по полной
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 11227
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 322 раз.
- Подякували: 1571 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 10 чер, 2020 13:09
Нет ни у кого новостей относительно блокировок?
-
Andrew75
-
-
- Повідомлень: 956
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 149 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|86666
|10167470
|
|
|16429
|2279190
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
|18077
|2547409
|
Сер 10 чер, 2020 11:21
Alien
|