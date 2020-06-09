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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 674675676677

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 94
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 09:41

  anikola13 написав:Ну шо сегодня не рискуем?
А то у них еще процессинг или Укркарт глюканет и проведут в аккурат 15 по счету.

Будим доить по полной 8)
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 13:09

Re: Банк Глобус

Нет ни у кого новостей относительно блокировок?
Andrew75
 
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