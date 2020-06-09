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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 674675676677

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 94
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 09:41

  anikola13 написав:Ну шо сегодня не рискуем?
А то у них еще процессинг или Укркарт глюканет и проведут в аккурат 15 по счету.

Будим доить по полной 8)
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 13:09

Re: Банк Глобус

Нет ни у кого новостей относительно блокировок?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 14:44

Re: Банк Глобус

все как у всех , ждем письма ...
пишем жалобы в НБУ
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 15:03

  Andrew75 написав:Нет ни у кого новостей относительно блокировок?

Отправил запрос в банк:
Згідно листа від 09.06.2020 N банк розриває зі мною ділові стосунки та закрив мій рахунок 2620,,, 09.06.2020. Тому прошу надати підтверджуючі документи, на який рахунок списано залишок коштів при закритті мого рахунку 09.06.2020 р.
Також прошу підтвердити відмову банку здійснити видачу коштів з мого рахунку ... згідно пункту 2.6.5* тарифу "Відсоточка+" без комісії (не тарифікується у разі технічних проблем з карткою банку).
Молчат. Общем надо в НБУ писать
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 15:08

  Stringer написав:
  anikola13 написав:Ну шо сегодня не рискуем?
А то у них еще процессинг или Укркарт глюканет и проведут в аккурат 15 по счету.

Будим доить по полной 8)

Если спишут 15 с комисом так и получится. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 15:09

Не совсем понял, а за что блокируют то?
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 15:15

  Striker написав:Не совсем понял, а за что блокируют то?

За юный месяц апрель..
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 15:16

  Striker написав:Не совсем понял, а за что блокируют то?

Чиста за свинское отношение к банке :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 15:30

  _Slava_ написав:
  Andrew75 написав:Нет ни у кого новостей относительно блокировок?

Отправил запрос в банк:
Згідно листа від 09.06.2020 N банк розриває зі мною ділові стосунки та закрив мій рахунок 2620,,, 09.06.2020. Тому прошу надати підтверджуючі документи, на який рахунок списано залишок коштів при закритті мого рахунку 09.06.2020 р.
Також прошу підтвердити відмову банку здійснити видачу коштів з мого рахунку ... згідно пункту 2.6.5* тарифу "Відсоточка+" без комісії (не тарифікується у разі технічних проблем з карткою банку).
Молчат. Общем надо в НБУ писать

Если будет какой-то шаблон жалобы, поделитесь, пожалуйста.
Andrew75
 
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