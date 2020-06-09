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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 чер, 2020 09:41
anikola13 написав:
Ну шо сегодня не рискуем?
А то у них еще процессинг или Укркарт глюканет и проведут в аккурат 15 по счету.
Будим доить по полной
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Додано: Сер 10 чер, 2020 13:09
Нет ни у кого новостей относительно блокировок?
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Andrew75
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Додано: Сер 10 чер, 2020 14:44
все как у всех , ждем письма ...
пишем жалобы в НБУ
Одна бджола мало меду наносить...
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Додано: Сер 10 чер, 2020 15:03
Andrew75 написав:
Нет ни у кого новостей относительно блокировок?
Отправил запрос в банк:
Згідно листа від 09.06.2020 N банк розриває зі мною ділові стосунки та закрив мій рахунок 2620,,, 09.06.2020. Тому прошу надати підтверджуючі документи, на який рахунок списано залишок коштів при закритті мого рахунку 09.06.2020 р.
Також прошу підтвердити відмову банку здійснити видачу коштів з мого рахунку ... згідно пункту 2.6.5* тарифу "Відсоточка+" без комісії (не тарифікується у разі технічних проблем з карткою банку).
Молчат. Общем надо в НБУ писать
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
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Додано: Сер 10 чер, 2020 15:08
Stringer написав: anikola13 написав:
Ну шо сегодня не рискуем?
А то у них еще процессинг или Укркарт глюканет и проведут в аккурат 15 по счету.
Будим доить по полной
Если спишут 15 с комисом так и получится.
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Додано: Сер 10 чер, 2020 15:09
Не совсем понял, а за что блокируют то?
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Додано: Сер 10 чер, 2020 15:15
Striker написав:
Не совсем понял, а за что блокируют то?
За юный месяц апрель..
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Додано: Сер 10 чер, 2020 15:16
Striker написав:
Не совсем понял, а за что блокируют то?
Чиста за свинское отношение к банке
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 10 чер, 2020 15:30
_Slava_ написав: Andrew75 написав:
Нет ни у кого новостей относительно блокировок?
Отправил запрос в банк:
Згідно листа від 09.06.2020 N банк розриває зі мною ділові стосунки та закрив мій рахунок 2620,,, 09.06.2020. Тому прошу надати підтверджуючі документи, на який рахунок списано залишок коштів при закритті мого рахунку 09.06.2020 р.
Також прошу підтвердити відмову банку здійснити видачу коштів з мого рахунку ... згідно пункту 2.6.5* тарифу "Відсоточка+" без комісії (не тарифікується у разі технічних проблем з карткою банку).
Молчат. Общем надо в НБУ писать
Если будет какой-то шаблон жалобы, поделитесь, пожалуйста.
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Andrew75
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Додано: Сер 10 чер, 2020 16:25
Позвонил только что Глобус. Сказали, что финмон принял решение и уже закрыл мой счёт. Приходи, забирай наличку с 2% комиссии, других вариантов нет.
Как думаете, можно это ещё как-то оспорить или это уже всё?
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