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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 675676677678

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 94
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 16:27

  Andrew75 написав:Позвонил только что Глобус. Сказали, что финмон принял решение и уже закрыл мой счёт. Приходи, забирай наличку с 2% комиссии, других вариантов нет.
Как думаете, можно это ещё как-то оспорить или это уже всё?

Шутники
Счет низзя закрыть, предварительно не обнулив его
Т.е. они только могут заблокировать его и ждать решения клиента
Требуйте бамагу с указанием причины блокировки :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 16:33

  clientage написав:
  Andrew75 написав:Позвонил только что Глобус. Сказали, что финмон принял решение и уже закрыл мой счёт. Приходи, забирай наличку с 2% комиссии, других вариантов нет.
Как думаете, можно это ещё как-то оспорить или это уже всё?

Шутники
Счет низзя закрыть, предварительно не обнулив его
Т.е. они только могут заблокировать его и ждать решения клиента
Требуйте бамагу с указанием причины блокировки :evil:

Вернее, закрыл карту, не счёт. Сказала, что письмо заказное вчера мне было отправлено по почте.
Andrew75
 
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