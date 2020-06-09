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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 чер, 2020 16:27
Andrew75 написав:
Позвонил только что Глобус. Сказали, что финмон принял решение и уже закрыл мой счёт. Приходи, забирай наличку с 2% комиссии, других вариантов нет.
Как думаете, можно это ещё как-то оспорить или это уже всё?
Шутники
Счет низзя закрыть, предварительно не обнулив его
Т.е. они только могут заблокировать его и ждать решения клиента
Требуйте бамагу с указанием причины блокировки
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 10 чер, 2020 16:33
clientage написав: Andrew75 написав:
Позвонил только что Глобус. Сказали, что финмон принял решение и уже закрыл мой счёт. Приходи, забирай наличку с 2% комиссии, других вариантов нет.
Как думаете, можно это ещё как-то оспорить или это уже всё?
Шутники
Счет низзя закрыть, предварительно не обнулив его
Т.е. они только могут заблокировать его и ждать решения клиента
Требуйте бамагу с указанием причины блокировки
Вернее, закрыл карту, не счёт. Сказала, что письмо заказное вчера мне было отправлено по почте.
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Andrew75
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