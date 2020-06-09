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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 чер, 2020 16:27
Andrew75 написав:
Позвонил только что Глобус. Сказали, что финмон принял решение и уже закрыл мой счёт. Приходи, забирай наличку с 2% комиссии, других вариантов нет.
Как думаете, можно это ещё как-то оспорить или это уже всё?
Шутники
Счет низзя закрыть, предварительно не обнулив его
Т.е. они только могут заблокировать его и ждать решения клиента
Требуйте бамагу с указанием причины блокировки
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 10 чер, 2020 16:33
clientage написав: Andrew75 написав:
Позвонил только что Глобус. Сказали, что финмон принял решение и уже закрыл мой счёт. Приходи, забирай наличку с 2% комиссии, других вариантов нет.
Как думаете, можно это ещё как-то оспорить или это уже всё?
Шутники
Счет низзя закрыть, предварительно не обнулив его
Т.е. они только могут заблокировать его и ждать решения клиента
Требуйте бамагу с указанием причины блокировки
Вернее, закрыл карту, не счёт. Сказала, что письмо заказное вчера мне было отправлено по почте.
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Andrew75
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Додано: Сер 10 чер, 2020 17:47
Так они требуют чтобы человек сам забокировал себе карту чтобы выдать со счета под 2%.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
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VLADPn
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Додано: Сер 10 чер, 2020 17:53
VLADPn написав:
Так они требуют чтобы человек сам забокировал себе карту чтобы выдать со счета под 2%.
Нет, мне сказали, что карту финмон уже закрыл. В общем, кто как решает этот вопрос? Можно ли ещё как-то побороться или нет? Зависла большая сумма, больше Фонда.
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Andrew75
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Додано: Сер 10 чер, 2020 17:56
VLADPn написав:
Так они требуют чтобы человек сам забокировал себе карту чтобы выдать со счета под 2%.
Вот-вот, в лес таких хитропопых -- на муравейник
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 10 чер, 2020 17:59
Andrew75 написав: VLADPn написав:
Так они требуют чтобы человек сам забокировал себе карту чтобы выдать со счета под 2%.
Нет, мне сказали, что карту финмон уже закрыл. В общем, кто как решает этот вопрос? Можно ли ещё как-то побороться или нет? Зависла большая сумма, больше Фонда.
с плакатом перед отделением.Репутационные потери огромны.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
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VLADPn
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Додано: Сер 10 чер, 2020 18:01
Andrew75 написав: VLADPn написав:
Так они требуют чтобы человек сам забокировал себе карту чтобы выдать со счета под 2%.
Нет, мне сказали, что карту финмон уже закрыл. В общем, кто как решает этот вопрос? Можно ли ещё как-то побороться или нет? Зависла большая сумма, больше Фонда.
Я думал у нас тут только у Любопытной крепкие орешки
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Додано: Сер 10 чер, 2020 18:04
Сьогодні написав в НБУ скаргу щодо відмови застосувати нульовий тариф при виводі коштів через самовільне закриття платіжних карток до заблокованих рахунків. Прийшло підтвердження. Після обіду поступила інформація, що Коля уже заставляє клієнтів писати в заяві на зняття коштів під грабіжницьких 2% "в зв'язку з відсутністю картки".
Прийдеться завтра в якості превентивних цілей висилати на НБУ виписку на 150 листків з 80 мільйонним оборотом. Думаю там будуть раді, прийдеться збирати полтюшок.....
Чим більше буде листів тим швидше відреагує НБУ на цей абсурд і самоуправство.
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Додано: Сер 10 чер, 2020 18:20
clientage написав: VLADPn написав:
Так они требуют чтобы человек сам забокировал себе карту чтобы выдать со счета под 2%.
Вот-вот, в лес таких хитропопых -- на муравейник
Голою дупою посадити...
Борітеся — поборете! Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава. І воля святая!
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