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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 675676677678

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 94
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 16:27

  Andrew75 написав:Позвонил только что Глобус. Сказали, что финмон принял решение и уже закрыл мой счёт. Приходи, забирай наличку с 2% комиссии, других вариантов нет.
Как думаете, можно это ещё как-то оспорить или это уже всё?

Шутники
Счет низзя закрыть, предварительно не обнулив его
Т.е. они только могут заблокировать его и ждать решения клиента
Требуйте бамагу с указанием причины блокировки :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 16:33

  clientage написав:
  Andrew75 написав:Позвонил только что Глобус. Сказали, что финмон принял решение и уже закрыл мой счёт. Приходи, забирай наличку с 2% комиссии, других вариантов нет.
Как думаете, можно это ещё как-то оспорить или это уже всё?

Шутники
Счет низзя закрыть, предварительно не обнулив его
Т.е. они только могут заблокировать его и ждать решения клиента
Требуйте бамагу с указанием причины блокировки :evil:

Вернее, закрыл карту, не счёт. Сказала, что письмо заказное вчера мне было отправлено по почте.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 17:47

Re: Банк Глобус

Так они требуют чтобы человек сам забокировал себе карту чтобы выдать со счета под 2%.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 17:53

  VLADPn написав:Так они требуют чтобы человек сам забокировал себе карту чтобы выдать со счета под 2%.

Нет, мне сказали, что карту финмон уже закрыл. В общем, кто как решает этот вопрос? Можно ли ещё как-то побороться или нет? Зависла большая сумма, больше Фонда.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 17:56

  VLADPn написав:Так они требуют чтобы человек сам забокировал себе карту чтобы выдать со счета под 2%.

Вот-вот, в лес таких хитропопых -- на муравейник :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 17:59

  Andrew75 написав:
  VLADPn написав:Так они требуют чтобы человек сам забокировал себе карту чтобы выдать со счета под 2%.

Нет, мне сказали, что карту финмон уже закрыл. В общем, кто как решает этот вопрос? Можно ли ещё как-то побороться или нет? Зависла большая сумма, больше Фонда.


с плакатом перед отделением.Репутационные потери огромны.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 18:01

  Andrew75 написав:
  VLADPn написав:Так они требуют чтобы человек сам забокировал себе карту чтобы выдать со счета под 2%.

Нет, мне сказали, что карту финмон уже закрыл. В общем, кто как решает этот вопрос? Можно ли ещё как-то побороться или нет? Зависла большая сумма, больше Фонда.

Я думал у нас тут только у Любопытной крепкие орешки :shock:
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 18:04

Re: Банк Глобус

Сьогодні написав в НБУ скаргу щодо відмови застосувати нульовий тариф при виводі коштів через самовільне закриття платіжних карток до заблокованих рахунків. Прийшло підтвердження. Після обіду поступила інформація, що Коля уже заставляє клієнтів писати в заяві на зняття коштів під грабіжницьких 2% "в зв'язку з відсутністю картки".
Прийдеться завтра в якості превентивних цілей висилати на НБУ виписку на 150 листків з 80 мільйонним оборотом. Думаю там будуть раді, прийдеться збирати полтюшок.....

Чим більше буде листів тим швидше відреагує НБУ на цей абсурд і самоуправство.
korovas2
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 18:20

  clientage написав:
  VLADPn написав:Так они требуют чтобы человек сам забокировал себе карту чтобы выдать со счета под 2%.

Вот-вот, в лес таких хитропопых -- на муравейник :evil:

Голою дупою посадити... :) Борітеся — поборете! Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава. І воля святая! 8)
Козак-характерник
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