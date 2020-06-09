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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 чер, 2020 20:15
А можно образец заявы в НБУ?
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Amid
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Додано: Сер 10 чер, 2020 20:19
https://bank.gov.ua/ua/contacts-details
Amid написав:
А можно образец заявы в НБУ?
там, где форма електронного звернення скачиваете файл и заполняете. отправлять на nbu@bank.gov.ua
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
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_Slava_
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