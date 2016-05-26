|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 чер, 2020 20:15
Re: Банк Глобус
А можно образец заявы в НБУ?
Додано: Сер 10 чер, 2020 20:19
там, где форма електронного звернення скачиваете файл и заполняете. отправлять на nbu@bank.gov.ua
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
Додано: Сер 10 чер, 2020 21:02
Тут
підписуєте електронним підписом.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 10 чер, 2020 21:03
Поделитесь, пожалуйста, текстом, если можно.
Зараз переглядають цей форум: 195375n, Adast, Monk23, ramaz, vitaliy1111 і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|