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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 676677678679

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 94
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 20:15

Re: Банк Глобус

А можно образец заявы в НБУ?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 20:19

  Amid написав:А можно образец заявы в НБУ?

https://bank.gov.ua/ua/contacts-details
там, где форма електронного звернення скачиваете файл и заполняете. отправлять на nbu@bank.gov.ua
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 21:02

  _Slava_ написав:
  Amid написав:А можно образец заявы в НБУ?

https://bank.gov.ua/ua/contacts-details
там, где форма електронного звернення скачиваете файл и заполняете. отправлять на nbu@bank.gov.ua

Тут
https://diia.gov.ua/services/pidpisannya-dokumentiv
підписуєте електронним підписом.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 21:03

  _Slava_ написав:
  Amid написав:А можно образец заявы в НБУ?

https://bank.gov.ua/ua/contacts-details
там, где форма електронного звернення скачиваете файл и заполняете. отправлять на nbu@bank.gov.ua

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Andrew75
 
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