там, где форма електронного звернення скачиваете файл и заполняете. отправлять на nbu@bank.gov.ua
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 чер, 2020 20:19
там, где форма електронного звернення скачиваете файл и заполняете. отправлять на nbu@bank.gov.ua
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
Додано: Сер 10 чер, 2020 21:02
Тут
підписуєте електронним підписом.
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Додано: Сер 10 чер, 2020 21:03
Поделитесь, пожалуйста, текстом, если можно.
Додано: Сер 10 чер, 2020 23:18
Если будут массовые жалобы на банк в плане попытки заморозить средства клиентов такими методами (вывод за 2 % вместо 0 или 0,2%) , то реакция НБУ будет молниеносной. Шарик ещё за прошлый подлог документов не отмылся, дедЯша в этот раз настроен очень решительно! Инфа 100%
Востаннє редагувалось Кассандра в Чет 11 чер, 2020 00:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 10 чер, 2020 23:36
Коротка інструкція для постраждалих від безпредєлу Шеффера
1) Не панікувати!
2) Серйозно, відставити паніку! Ваші гроші вам все одно повернуть, що тепер, що в четвер, тільки зараз вам вернуть "мінус 2%", а якщо ви проявите ініціативу - то без комісії
3) Підготуйте скаргу в НБУ
Тут вся інформація
Що писати в скарзі? Просто перерахуйте всі порушення банком чинного законодавства України. Чи вручили вам офіційно лист від фінмону на наступний день після блокування рахунку? Чи розписалися ви про отримання цього документу і який строк вам надали для надання пояснень? Якщо вас повідомили по телефону усно, то це уже є порушенням закону. А якщо вас вигнали, а ви навіть не отримали повідомлення від мону, так це вже взагалі атас. Мало таке місце? Пишіть!
Друга річ. Вигон. Вигнати мають право навіть за те, що ви поповнили карту 1000 раз по 1 грн - от не подобається це банку і крапка! Інша справа, що Шарік знову порушує власні тарифи, а саме п.2.6.5* (зняття в касі банку без платіжної карти безкоштовне, якщо є технічні проблеми з платіжною картою з вини банку). А оскільки Шарік усім анулював карти при живому рахунку - то це явно вина банку.
Третя річ. Чи писали ви 15.05.2020 скаргу на інфособакашарікком чи в НБУ? Якщо писали, то обов"язково згадайте це в заяві НБУ. Бо тоді виходить так, шо Шеффер та Погуляйка спеціально прищемили усіх наглих смердів, які ПОСМІЛИ накапати в НБУ на їх лєві дії по заміні тарифів заднім числом. І це виглядає як банальна помста свиням, а вибіркове правосуддя - штука апасна для банОка. Рагулятор бавитися з таким не буде і вставить добрячого пістона!
Що вимагати? п.1 - хай вернуть гроші без комісії згідно тарифів банку, п.2, п.3 - хай НБУ спустить на Шарік перевірку повчити їх фінмон уму-розуму. Оскільки Шарік давно замазаний в обнальних справах, то одним полтюшком для Каті Шеффер явно не відбудеться. Це буде більш ніж достатньою відплатою від постраждалих клієнтів. думай-ТЕ, ага
4) після отримання реєстраційного номера скарги в НБУ (питання години часу) копіюйте її на info@globusbank.com.ua
5) Заодно можете принести цю ж скаргу на відділення, хай теж реєструють її і шлють на ГО. Звісно що, при приході не відділення ніяких документів від мону НЕ підписуємо -вас уже і так вигнали, а хулє тут підписувати?
6) Наберіться терпіння. Тиждень-два доведеться почекати. Чим більше буде скарг в НБУ, тим більше чарівних пєндєлів ці падлюки з Шаріка отримають і тим швидше дадуть задню.
P.S. Ось кілька справ про обнал бабла в Шаріку
"Відповідно до виписок по рахунках ТОВ «БК Пегас», в подальшому грошові кошти у розмірі 15 906 286,90 грн. були переведені на рахунки ФОП ОСОБА_3 , ТОВ «АДТ УКРАЇНА», ТОВ «Авто Лавр Україна», ПП «Б.В.В.-БУД», ФОП ОСОБА_4 , ТОВ «Інда СТРІ» та в подальшому переведені в готівку та використані виконавцем не за призначенням.
Підтверджуючі документи, що свідчать про використання авансового платежу у розмірі 15 906 286,90 грн. не за призначенням перебувають в АТ «КБ «Глобус» за адресою: 04073, м. Київ, провул. Куренівський, 19/5."
І ці падлюки не дають нам копирсатися в носі?!
Додано: Сер 10 чер, 2020 23:58
Шеффера на мыло !
человеку 63 года, пора на пенсию ...
он вообще должен был соблюдать самоизоляцию - по постанове 60+ должны сидеть до 5 июня были дома ... а он свиней плющил.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 08:31
У газа мяса раньше была комис 1%, и в случае закрытие , они так же брали этот комис
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Чет 11 чер, 2020 13:08
Re: Банк Глобус
Так ето не шофер, а погуляка така безобразіна?
Додано: Чет 11 чер, 2020 13:31
Re: Банк Глобус
Так ето не шофер, а погуляка така безобразіна?
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