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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 677678679680

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 94
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 14:25

Re: Банк Глобус

Новини з фронтів: статус рахунку не "закритий", не "арештований", не "активний", а "заблокований" вже більше тижня, без рішення спеціально уповноваженого органу, всупереч новому закону...шоферу закон неписаний, врешті як і була неписана постанова 417, всупереч які він не здійснював повторної ідентифікації клієнтів принципово...
korovas2
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 15:04

korovas2
Пора уже понять, что наличие закона здесь определяется не для
простых смертных.
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 15:09

Re: Банк Глобус

Я правильно понимаю, что большинству заблокированных даже не предложили как то отбрехаться финмону и предоставить документы на происхождение средств, а тупо залочили?
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