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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 чер, 2020 14:25
Re: Банк Глобус
Новини з фронтів: статус рахунку не "закритий", не "арештований", не "активний", а "заблокований" вже більше тижня, без рішення спеціально уповноваженого органу, всупереч новому закону...шоферу закон неписаний, врешті як і була неписана постанова 417, всупереч які він не здійснював повторної ідентифікації клієнтів принципово...
Додано: Чет 11 чер, 2020 15:04
korovas2
Пора уже понять, что наличие закона здесь определяется не для
простых смертных.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 15:09
Re: Банк Глобус
Я правильно понимаю, что большинству заблокированных даже не предложили как то отбрехаться финмону и предоставить документы на происхождение средств, а тупо залочили?
Додано: Чет 11 чер, 2020 16:03
Ну судя по письму, которое тут выкладывал IMPRINTER, "отбрехаться" то вроде предлагали. Но судя по тому, как тут пишут о выписке на 150 страницах и оборотах под 80 мио - то на столько "набрехать" пожалуй сложно в принципе ;(
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Додано: Чет 11 чер, 2020 17:00
Re: Банк Глобус
Пришли проценты по видсоточке. ГЫ-ГЫ
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Додано: Чет 11 чер, 2020 17:19
Додано: Чет 11 чер, 2020 17:21
Re: Банк Глобус
Конечно ноль. Я у тому что счет они закрыли и чтоб далее не платить проценты
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Додано: Чет 11 чер, 2020 17:26
Берите пока дают
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Додано: Чет 11 чер, 2020 18:01
Re: Банк Глобус
Они что решили на транзитниках деньги от клиентов спрятать? Гдє гроши , шериф, ау?
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