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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 678679680681>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 94
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 14:25

Re: Банк Глобус

Новини з фронтів: статус рахунку не "закритий", не "арештований", не "активний", а "заблокований" вже більше тижня, без рішення спеціально уповноваженого органу, всупереч новому закону...шоферу закон неписаний, врешті як і була неписана постанова 417, всупереч які він не здійснював повторної ідентифікації клієнтів принципово...
korovas2
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 15:04

korovas2
Пора уже понять, что наличие закона здесь определяется не для
простых смертных.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 15:09

Re: Банк Глобус

Я правильно понимаю, что большинству заблокированных даже не предложили как то отбрехаться финмону и предоставить документы на происхождение средств, а тупо залочили?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 16:03

  Stringer написав:Я правильно понимаю, что большинству заблокированных даже не предложили как то отбрехаться финмону и предоставить документы на происхождение средств, а тупо залочили?

Ну судя по письму, которое тут выкладывал IMPRINTER, "отбрехаться" то вроде предлагали. Но судя по тому, как тут пишут о выписке на 150 страницах и оборотах под 80 мио - то на столько "набрехать" пожалуй сложно в принципе ;(
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:00

Re: Банк Глобус

Пришли проценты по видсоточке. ГЫ-ГЫ
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:06

VLADPn ну а доступно всё равно сколько? Правильно - ноль! :mrgreen:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:19

  Stringer написав:Я правильно понимаю, что большинству заблокированных даже не предложили как то отбрехаться финмону и предоставить документы на происхождение средств, а тупо залочили?


Я офіційно так листа від мону в очі не бачив. Доки приносив, 500к в місяць то таке...
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:21

Re: Банк Глобус

Конечно ноль. Я у тому что счет они закрыли и чтоб далее не платить проценты
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:26

Берите пока дают :)
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 18:01

Re: Банк Глобус

Они что решили на транзитниках деньги от клиентов спрятать? Гдє гроши , шериф, ау?
korovas2
 
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