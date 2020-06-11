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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 чер, 2020 15:09
Re: Банк Глобус
Я правильно понимаю, что большинству заблокированных даже не предложили как то отбрехаться финмону и предоставить документы на происхождение средств, а тупо залочили?
Додано: Чет 11 чер, 2020 16:03
Ну судя по письму, которое тут выкладывал IMPRINTER, "отбрехаться" то вроде предлагали. Но судя по тому, как тут пишут о выписке на 150 страницах и оборотах под 80 мио - то на столько "набрехать" пожалуй сложно в принципе ;(
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Додано: Чет 11 чер, 2020 17:00
Re: Банк Глобус
Пришли проценты по видсоточке. ГЫ-ГЫ
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Додано: Чет 11 чер, 2020 17:19
Додано: Чет 11 чер, 2020 17:21
Re: Банк Глобус
Конечно ноль. Я у тому что счет они закрыли и чтоб далее не платить проценты
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Додано: Чет 11 чер, 2020 17:26
Берите пока дают
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Чет 11 чер, 2020 18:01
Re: Банк Глобус
Они что решили на транзитниках деньги от клиентов спрятать? Гдє гроши , шериф, ау?
Додано: Чет 11 чер, 2020 18:07
Re: Банк Глобус
В общем я понял, завтрашний день лучше пропустить
Додано: Чет 11 чер, 2020 18:13
Ну чому на транзитниках. План рахункiв в банках величенький i там знайдуться рахунки до з'ясування, рахунки для зберiгання коштiв до моменту появи власника i таке iн.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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