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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 678679680681

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 94
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 19:10

Re: Банк Глобус

Гроші на рахунку 2903 "Кошти клієнтів на недіючих рахунках". Хоча рахунок Відсоточка НЕ ЗАКРИТИЙ!
korovas2
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 19:22

  VLADPn написав:
  Andrew75 написав:Нет, мне сказали, что карту финмон уже закрыл. В общем, кто как решает этот вопрос? Можно ли ещё как-то побороться или нет? Зависла большая сумма, больше Фонда.


с плакатом перед отделением.Репутационные потери огромны.

Вы считаете, там ещё осталась какая-то репутация? :mrgreen:
reef
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 19:29

  IMPRINTER написав:Шеффера на мыло !

человеку 63 года, пора на пенсию ...
он вообще должен был соблюдать самоизоляцию - по постанове 60+ должны сидеть до 5 июня были дома ... а он свиней плющил.

Так он на удалёнке работал, сейчас все так. :D
reef
 
Повідомлень: 2589
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Подякував: 169 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 19:32

  korovas2 написав:Гроші на рахунку 2903 "Кошти клієнтів на недіючих рахунках". Хоча рахунок Відсоточка НЕ ЗАКРИТИЙ!


Погуляйка тарифы уже по нему уже придумала, утвержденные 1991 годом?
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  #<1 ... 678679680681
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