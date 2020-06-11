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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 чер, 2020 19:10
Гроші на рахунку 2903 "Кошти клієнтів на недіючих рахунках". Хоча рахунок Відсоточка НЕ ЗАКРИТИЙ!
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Додано: Чет 11 чер, 2020 19:22
VLADPn написав: Andrew75 написав:
Нет, мне сказали, что карту финмон уже закрыл. В общем, кто как решает этот вопрос? Можно ли ещё как-то побороться или нет? Зависла большая сумма, больше Фонда.
с плакатом перед отделением.Репутационные потери огромны.
Вы считаете, там ещё осталась какая-то репутация?
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Додано: Чет 11 чер, 2020 19:29
IMPRINTER написав:
Шеффера на мыло !
человеку 63 года, пора на пенсию ...
он вообще должен был соблюдать самоизоляцию - по постанове 60+ должны сидеть до 5 июня были дома ... а он свиней плющил.
Так он на удалёнке работал, сейчас все так.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 19:32
korovas2 написав:
Гроші на рахунку 2903 "Кошти клієнтів на недіючих рахунках". Хоча рахунок Відсоточка НЕ ЗАКРИТИЙ!
Погуляйка тарифы уже по нему уже придумала, утвержденные 1991 годом?
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