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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 чер, 2020 19:10
Гроші на рахунку 2903 "Кошти клієнтів на недіючих рахунках". Хоча рахунок Відсоточка НЕ ЗАКРИТИЙ!
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korovas2
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Додано: Чет 11 чер, 2020 19:22
VLADPn написав: Andrew75 написав:
Нет, мне сказали, что карту финмон уже закрыл. В общем, кто как решает этот вопрос? Можно ли ещё как-то побороться или нет? Зависла большая сумма, больше Фонда.
с плакатом перед отделением.Репутационные потери огромны.
Вы считаете, там ещё осталась какая-то репутация?
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reef
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Додано: Чет 11 чер, 2020 19:29
IMPRINTER написав:
Шеффера на мыло !
человеку 63 года, пора на пенсию ...
он вообще должен был соблюдать самоизоляцию - по постанове 60+ должны сидеть до 5 июня были дома ... а он свиней плющил.
Так он на удалёнке работал, сейчас все так.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 19:32
korovas2 написав:
Гроші на рахунку 2903 "Кошти клієнтів на недіючих рахунках". Хоча рахунок Відсоточка НЕ ЗАКРИТИЙ!
Погуляйка тарифы уже по нему уже придумала, утвержденные 1991 годом?
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Додано: Чет 11 чер, 2020 19:57
Вчера вечером написал заявление в НБУ и в банк с требованием вернуть деньги без комиссии. Сегодня получил регистрационный номер от НБУ, вписал его в письмо для банка, распечатал и отнёс в отделение. Там зарегистрировали и предупредили, что рассматривать могут до 30 дней.
Какие ещё методы борьбы с ними возможны? Я так понимаю, если НБУ не вступится, тогда, наверное уже сложно будет что-то предпринять? Какие у кого мысли по этому поводу?
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Andrew75
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Додано: Чет 11 чер, 2020 20:10
Andrew75 написав:
Вчера вечером написал заявление в НБУ и в банк с требованием вернуть деньги без комиссии. Сегодня получил регистрационный номер от НБУ, вписал его в письмо для банка, распечатал и отнёс в отделение. Там зарегистрировали и предупредили, что рассматривать могут до 30 дней.
Какие ещё методы борьбы с ними возможны? Я так понимаю, если НБУ не вступится, тогда, наверное уже сложно будет что-то предпринять? Какие у кого мысли по этому поводу?
Они не имеют права блокировать доступ к счету более 3х дней. дальше либо хай разблокируют счет, дают пояснення, шо с картами.... либо хай напрявляют запрос в СБУ как на злостного террориста. А в течение 30 дн хай дают пояснення почему ограничили вам доступ до ваших грошей.
А шо в письме от финмона вам написали, почему и на скока ограничили доступ к счету и картам?
Напишите в заяве, что вам непонятна причина блокировки карт и счета с вашими личными средствами с 04/06/20 по текущий момент
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 11 чер, 2020 20:18
clientage вы что ветку не читаете? деньги с 09.06. уже на счету 2903 - денежные средства физических лиц по недействующим счетам. Финмон всем отказывает в видносинах. Активности "попавшего" народа явно не хватает (
Востаннє редагувалось Кассандра
в Чет 11 чер, 2020 20:21, всього редагувалось 1 раз.
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Кассандра
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Додано: Чет 11 чер, 2020 20:20
Кассандра написав:clientage
вы что ветку не читаете? деньги с 09.06. уже на счету 2903
- денежные средства физических лиц по недействующим счетам
на который не распространяются гарантии ФГВФЛ
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Додано: Чет 11 чер, 2020 20:22
clientage написав: Andrew75 написав:
Вчера вечером написал заявление в НБУ и в банк с требованием вернуть деньги без комиссии. Сегодня получил регистрационный номер от НБУ, вписал его в письмо для банка, распечатал и отнёс в отделение. Там зарегистрировали и предупредили, что рассматривать могут до 30 дней.
Какие ещё методы борьбы с ними возможны? Я так понимаю, если НБУ не вступится, тогда, наверное уже сложно будет что-то предпринять? Какие у кого мысли по этому поводу?
Они не имеют права блокировать доступ к счету более 3х дней. дальше либо хай разблокируют счет, дают пояснення, шо с картами.... либо хай напрявляют запрос в СБУ как на злостного террориста. А в течение 30 дн хай дают пояснення почему ограничили вам доступ до ваших грошей.
А шо в письме от финмона вам написали, почему и на скока ограничили доступ к счету и картам?
Напишите в заяве, что вам непонятна причина блокировки карт и счета с вашими личными средствами с 04/06/20 по текущий момент
Никакого письма мне не дали. Девочка только сказала, что письмо, якобы, отправили мне по почте домой.
А в заявлении я всё хорошо расписал. Основной уклон, что письменно ни о чём не сообщили и что если они хотят прощаться со мной по своей инициативе, значит, пусть возвращают деньги бесплатно.
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Andrew75
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Додано: Чет 11 чер, 2020 20:22
Кассандра написав:clientage
вы что ветку не читаете? деньги с 09.06. уже на счету 2903 - денежные средства физических лиц по недействующим счетам
так этого быть не может
туда гроши могут перевести ток при закрытии картсчета,
При закрытии д.б. указана причина
Какая причина, де и када она указана клиенту? Под его подпись, подпись 2х отв-х лиц банка?
Шо шаромыжник пишет в причинах? Небойсь компроментацию счета? Када, кем?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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