RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 679680681682>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 94
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 19:10

Re: Банк Глобус

Гроші на рахунку 2903 "Кошти клієнтів на недіючих рахунках". Хоча рахунок Відсоточка НЕ ЗАКРИТИЙ!
korovas2
 
Повідомлень: 410
З нами з: 06.03.15
Подякував: 161 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 19:22

  VLADPn написав:
  Andrew75 написав:Нет, мне сказали, что карту финмон уже закрыл. В общем, кто как решает этот вопрос? Можно ли ещё как-то побороться или нет? Зависла большая сумма, больше Фонда.


с плакатом перед отделением.Репутационные потери огромны.

Вы считаете, там ещё осталась какая-то репутация? :mrgreen:
reef
 
Повідомлень: 2589
З нами з: 28.08.07
Подякував: 169 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 19:29

  IMPRINTER написав:Шеффера на мыло !

человеку 63 года, пора на пенсию ...
он вообще должен был соблюдать самоизоляцию - по постанове 60+ должны сидеть до 5 июня были дома ... а он свиней плющил.

Так он на удалёнке работал, сейчас все так. :D
reef
 
Повідомлень: 2589
З нами з: 28.08.07
Подякував: 169 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 19:32

  korovas2 написав:Гроші на рахунку 2903 "Кошти клієнтів на недіючих рахунках". Хоча рахунок Відсоточка НЕ ЗАКРИТИЙ!


Погуляйка тарифы уже по нему уже придумала, утвержденные 1991 годом?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 37347
З нами з: 06.08.09
Подякував: 212 раз.
Подякували: 5942 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 19:57

Re: Банк Глобус

Вчера вечером написал заявление в НБУ и в банк с требованием вернуть деньги без комиссии. Сегодня получил регистрационный номер от НБУ, вписал его в письмо для банка, распечатал и отнёс в отделение. Там зарегистрировали и предупредили, что рассматривать могут до 30 дней.
Какие ещё методы борьбы с ними возможны? Я так понимаю, если НБУ не вступится, тогда, наверное уже сложно будет что-то предпринять? Какие у кого мысли по этому поводу?
Andrew75
 
Повідомлень: 967
З нами з: 30.09.15
Подякував: 151 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 20:10

  Andrew75 написав:Вчера вечером написал заявление в НБУ и в банк с требованием вернуть деньги без комиссии. Сегодня получил регистрационный номер от НБУ, вписал его в письмо для банка, распечатал и отнёс в отделение. Там зарегистрировали и предупредили, что рассматривать могут до 30 дней.
Какие ещё методы борьбы с ними возможны? Я так понимаю, если НБУ не вступится, тогда, наверное уже сложно будет что-то предпринять? Какие у кого мысли по этому поводу?

Они не имеют права блокировать доступ к счету более 3х дней. дальше либо хай разблокируют счет, дают пояснення, шо с картами.... либо хай напрявляют запрос в СБУ как на злостного террориста. А в течение 30 дн хай дают пояснення почему ограничили вам доступ до ваших грошей.
А шо в письме от финмона вам написали, почему и на скока ограничили доступ к счету и картам?
Напишите в заяве, что вам непонятна причина блокировки карт и счета с вашими личными средствами с 04/06/20 по текущий момент
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31663
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2517 раз.
Подякували: 3693 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 20:18

clientage вы что ветку не читаете? деньги с 09.06. уже на счету 2903 - денежные средства физических лиц по недействующим счетам. Финмон всем отказывает в видносинах. Активности "попавшего" народа явно не хватает (
Востаннє редагувалось Кассандра в Чет 11 чер, 2020 20:21, всього редагувалось 1 раз.
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1059
З нами з: 04.12.12
Подякував: 19 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 20:20

  Кассандра написав:clientage вы что ветку не читаете? деньги с 09.06. уже на счету 2903 - денежные средства физических лиц по недействующим счетам


на который не распространяются гарантии ФГВФЛ
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 37347
З нами з: 06.08.09
Подякував: 212 раз.
Подякували: 5942 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 20:22

  clientage написав:
  Andrew75 написав:Вчера вечером написал заявление в НБУ и в банк с требованием вернуть деньги без комиссии. Сегодня получил регистрационный номер от НБУ, вписал его в письмо для банка, распечатал и отнёс в отделение. Там зарегистрировали и предупредили, что рассматривать могут до 30 дней.
Какие ещё методы борьбы с ними возможны? Я так понимаю, если НБУ не вступится, тогда, наверное уже сложно будет что-то предпринять? Какие у кого мысли по этому поводу?

Они не имеют права блокировать доступ к счету более 3х дней. дальше либо хай разблокируют счет, дают пояснення, шо с картами.... либо хай напрявляют запрос в СБУ как на злостного террориста. А в течение 30 дн хай дают пояснення почему ограничили вам доступ до ваших грошей.
А шо в письме от финмона вам написали, почему и на скока ограничили доступ к счету и картам?
Напишите в заяве, что вам непонятна причина блокировки карт и счета с вашими личными средствами с 04/06/20 по текущий момент

Никакого письма мне не дали. Девочка только сказала, что письмо, якобы, отправили мне по почте домой.
А в заявлении я всё хорошо расписал. Основной уклон, что письменно ни о чём не сообщили и что если они хотят прощаться со мной по своей инициативе, значит, пусть возвращают деньги бесплатно.
Andrew75
 
Повідомлень: 967
З нами з: 30.09.15
Подякував: 151 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 20:22

  Кассандра написав:clientage вы что ветку не читаете? деньги с 09.06. уже на счету 2903 - денежные средства физических лиц по недействующим счетам

так этого быть не может
туда гроши могут перевести ток при закрытии картсчета,
При закрытии д.б. указана причина
Какая причина, де и када она указана клиенту? Под его подпись, подпись 2х отв-х лиц банка?
Шо шаромыжник пишет в причинах? Небойсь компроментацию счета? Када, кем? :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31663
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2517 раз.
Подякували: 3693 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 679680681682>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz, ricardo, sens і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4102, 4103, 4104
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
41032 4974318
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 чер, 2020 21:15
Adast
Місто Банк 1 ... 68, 69, 70
Модератор » Чет 17 чер, 2010 15:16
696 142406
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 чер, 2020 21:14
бульбик
Идея Банк 1 ... 1811, 1812, 1813
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18123 2549437
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 чер, 2020 20:52
clientage

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Місто Банк (697)
11.06.2020 21:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.