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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 чер, 2020 20:26
Приходьте всі до відділення з плакатами, викликайте поліцію, журналістів. Можна активістів запросити, нехай вікна побють! Всі на бій з бандюками! Новий Майдан!Із іскри да возпилає полумя! Бий фашистського гада у його логові!
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Додано: Чет 11 чер, 2020 20:54
Кассандра написав:clientage
вы что ветку не читаете? деньги с 09.06. уже на счету 2903 - денежные средства физических лиц по недействующим счетам. Финмон всем отказывает в видносинах. Активности "попавшего" народа явно не хватает (
А Ви самі написали чи теж чекаєте, поки інші напишуть заяви і за вас зроблять усю брудну роботу?
Арбайтен, пліз!
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Додано: Чет 11 чер, 2020 20:57
IMPRINTER написав: Кассандра написав:clientage
вы что ветку не читаете? деньги с 09.06. уже на счету 2903
- денежные средства физических лиц по недействующим счетам
на который не распространяются гарантии ФГВФЛ
Этот счет еще как-то хитро на балансе учитывается
За это тоже регулятор может впаять банке за самоуправство.
При живом, дееспособном клиенте, немотивированно запихнуть гроши на пассивы
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 11 чер, 2020 21:02
Кассандра написав:clientage
вы что ветку не читаете? деньги с 09.06. уже на счету 2903 - денежные средства физических лиц по недействующим счетам. Финмон всем отказывает в видносинах. Активности "попавшего" народа явно не хватает (
У Финмона видно была такая установка.
Я им предоставил хороший комплект документов. С этим комплектом я проходил финмоны многих банков (Конкорда, Форварда, Привата, Востока, Монобанка). А тут не прошло, даже вопросов никто никаких не задал. У них не было цели кого-то реабилитировать, а была цель поблочить и выгнать, подоив перед этим по-крупному.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 21:05
Мне нач. отделения так и сказал что все эти объяснительные до сраки. Они уже все порешали давно.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
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Додано: Чет 11 чер, 2020 21:06
Nighthawk написав: Кассандра написав:clientage
вы что ветку не читаете? деньги с 09.06. уже на счету 2903 - денежные средства физических лиц по недействующим счетам. Финмон всем отказывает в видносинах. Активности "попавшего" народа явно не хватает (
А Ви самі написали чи теж чекаєте, поки інші напишуть заяви і за вас зроблять усю брудну роботу?
Арбайтен, пліз!
А вот хамить не надо! У меня 3 счёта под ударом и всё написано давно. Я арбайтен в этом деле не меньше вашего и не перед вами мне отчитываться. Несколько близких людей знают о чём я
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Кассандра
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