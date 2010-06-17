Додано: Чет 11 чер, 2020 21:05

Мне нач. отделения так и сказал что все эти объяснительные до сраки. Они уже все порешали давно.

«Я отношусь к банкам как к креветкам:

выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»