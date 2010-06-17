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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 680681682683>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 94
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 20:54

  Кассандра написав:clientage вы что ветку не читаете? деньги с 09.06. уже на счету 2903 - денежные средства физических лиц по недействующим счетам. Финмон всем отказывает в видносинах. Активности "попавшего" народа явно не хватает (


А Ви самі написали чи теж чекаєте, поки інші напишуть заяви і за вас зроблять усю брудну роботу?
Арбайтен, пліз!
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 20:57

  IMPRINTER написав:
  Кассандра написав:clientage вы что ветку не читаете? деньги с 09.06. уже на счету 2903 - денежные средства физических лиц по недействующим счетам


на который не распространяются гарантии ФГВФЛ

Этот счет еще как-то хитро на балансе учитывается
За это тоже регулятор может впаять банке за самоуправство.
При живом, дееспособном клиенте, немотивированно запихнуть гроши на пассивы
:mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 21:02

  Кассандра написав:clientage вы что ветку не читаете? деньги с 09.06. уже на счету 2903 - денежные средства физических лиц по недействующим счетам. Финмон всем отказывает в видносинах. Активности "попавшего" народа явно не хватает (

У Финмона видно была такая установка.
Я им предоставил хороший комплект документов. С этим комплектом я проходил финмоны многих банков (Конкорда, Форварда, Привата, Востока, Монобанка). А тут не прошло, даже вопросов никто никаких не задал. У них не было цели кого-то реабилитировать, а была цель поблочить и выгнать, подоив перед этим по-крупному.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 21:05

Re: Банк Глобус

Мне нач. отделения так и сказал что все эти объяснительные до сраки. Они уже все порешали давно.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 21:06

  Nighthawk написав:
  Кассандра написав:clientage вы что ветку не читаете? деньги с 09.06. уже на счету 2903 - денежные средства физических лиц по недействующим счетам. Финмон всем отказывает в видносинах. Активности "попавшего" народа явно не хватает (


А Ви самі написали чи теж чекаєте, поки інші напишуть заяви і за вас зроблять усю брудну роботу?
Арбайтен, пліз!
А вот хамить не надо! У меня 3 счёта под ударом и всё написано давно. Я арбайтен в этом деле не меньше вашего и не перед вами мне отчитываться. Несколько близких людей знают о чём я :?
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 21:19

Все поголовье вырежут.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 21:25

  Козак-характерник написав:Приходьте всі до відділення з плакатами, викликайте поліцію, журналістів. Можна активістів запросити, нехай вікна побють! Всі на бій з бандюками! Новий Майдан!Із іскри да возпилає полумя! Бий фашистського гада у його логові!

в этом плане свыни наврядли пятаками светить хором будут :)
а вот пошпунять НБУ и свои отд-я могут: две зарег-е заявы с интервалом 3..4дня в отд-е с требованием объяснить причины блокировки средств на счете, недоступностью карт и немедленным безкомиссионным возватом собственных средств в связи с технической невозможностью со стороны Шарика дальнейшего обслуживания в банке и заяву в НБУ с копией отех ответов (или их отсутствием) от отд-й
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 21:47

  VLADPn написав:Мне нач. отделения так и сказал что все эти объяснительные до сраки. Они уже все порешали давно.

Здесь был вопрос о законности и мой ответ на него, который объяснял все однозначно и согласно текущей обстановке, но его утерли. У нас же безусловная презумпция законности.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 22:20

Re: Банк Глобус

  guntherhouse777 написав:Все поголовье вырежут.


не поголовье, а купоны стригут.
сегодня был в глобусе - два банка рядом на одной улице Аваль и Глобус.
В Аваль очередь на улице челов 10! , у Глобуса тишина. ХЗ для кого этот Глобус - в нем даже пересичных нет.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 23:19

  Goodman написав:ХЗ для кого этот Глобус - в нем даже пересичных нет.

Был для свиней.
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