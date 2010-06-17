А Ви самі написали чи теж чекаєте, поки інші напишуть заяви і за вас зроблять усю брудну роботу?
Арбайтен, пліз!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 чер, 2020 20:54
А Ви самі написали чи теж чекаєте, поки інші напишуть заяви і за вас зроблять усю брудну роботу?
Арбайтен, пліз!
Додано: Чет 11 чер, 2020 20:57
Этот счет еще как-то хитро на балансе учитывается
За это тоже регулятор может впаять банке за самоуправство.
При живом, дееспособном клиенте, немотивированно запихнуть гроши на пассивы
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 11 чер, 2020 21:02
У Финмона видно была такая установка.
Я им предоставил хороший комплект документов. С этим комплектом я проходил финмоны многих банков (Конкорда, Форварда, Привата, Востока, Монобанка). А тут не прошло, даже вопросов никто никаких не задал. У них не было цели кого-то реабилитировать, а была цель поблочить и выгнать, подоив перед этим по-крупному.
Додано: Чет 11 чер, 2020 21:05
Re: Банк Глобус
Мне нач. отделения так и сказал что все эти объяснительные до сраки. Они уже все порешали давно.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Додано: Чет 11 чер, 2020 21:06
А вот хамить не надо! У меня 3 счёта под ударом и всё написано давно. Я арбайтен в этом деле не меньше вашего и не перед вами мне отчитываться. Несколько близких людей знают о чём я
Додано: Чет 11 чер, 2020 21:25
в этом плане свыни наврядли пятаками светить хором будут
а вот пошпунять НБУ и свои отд-я могут: две зарег-е заявы с интервалом 3..4дня в отд-е с требованием объяснить причины блокировки средств на счете, недоступностью карт и немедленным безкомиссионным возватом собственных средств в связи с технической невозможностью со стороны Шарика дальнейшего обслуживания в банке и заяву в НБУ с копией отех ответов (или их отсутствием) от отд-й
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 11 чер, 2020 21:47
Здесь был вопрос о законности и мой ответ на него, который объяснял все однозначно и согласно текущей обстановке, но его утерли. У нас же безусловная презумпция законности.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 22:20
Re: Банк Глобус
не поголовье, а купоны стригут.
сегодня был в глобусе - два банка рядом на одной улице Аваль и Глобус.
В Аваль очередь на улице челов 10! , у Глобуса тишина. ХЗ для кого этот Глобус - в нем даже пересичных нет.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 11 чер, 2020 23:19
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