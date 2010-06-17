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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 680681682683

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 94
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 23:21

  ruvex написав:
  Goodman написав:ХЗ для кого этот Глобус - в нем даже пересичных нет.

Был для свиней.

Агаа, реальная свиноматка, которая свихнулась на почве жадности и дурости, доходящей до тупизма :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 23:22

  clientage написав:
  ruvex написав:
  Goodman написав:ХЗ для кого этот Глобус - в нем даже пересичных нет.

Был для свиней.

Агаа, реальная свиноматка, которая свихнулась на почве жадности и дурости, доходящей до тупизма :mrgreen:

Завихрения на этой почве были всегда, помнится даже на депозитки вводили платное СМС.
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ruvex
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