Агаа, реальная свиноматка, которая свихнулась на почве жадности и дурости, доходящей до тупизма
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 чер, 2020 23:21
Агаа, реальная свиноматка, которая свихнулась на почве жадности и дурости, доходящей до тупизма
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 11 чер, 2020 23:22
Завихрения на этой почве были всегда, помнится даже на депозитки вводили платное СМС.
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