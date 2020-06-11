Агаа, реальная свиноматка, которая свихнулась на почве жадности и дурости, доходящей до тупизма
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 чер, 2020 23:21
Агаа, реальная свиноматка, которая свихнулась на почве жадности и дурости, доходящей до тупизма
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 11 чер, 2020 23:22
Завихрения на этой почве были всегда, помнится даже на депозитки вводили платное СМС.
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 09:34
Не знаю что там было, но судя по отрывочным сведениям, то что творит шарик не вписывается в рамки закона. Банк может блокировать деньги без объяснения максимум на трое суток. После этого он либо разблокирует, либо рвёт отношения. Вводить специальные тарифы для тех с кем он рвёт отношения, это что то необычное. Попахивает дискриминацией. При правильном составлении иска, можно ещё и дополнительных денег срубить с шарика за ущерб.
А пока, я бы на месте потерпевших привлёк деловую прессу. Тема для них интересная
Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:21
Re: Банк Глобус
Ребята, это полный трэш. Шаромыги перевели деньги без нашего ведома на 2903. Тарифы по этому счету предоставлять отказываются!Говорят, руководство дало команду без 2% не выдавать, и нам все равно есть те тарифы или нет. Первый раз таких упоротых вижу
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:27
а проценты вам пришли по видсоточке???
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:58
VLADPn
да
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
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