Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:21

Ребята, это полный трэш. Шаромыги перевели деньги без нашего ведома на 2903. Тарифы по этому счету предоставлять отказываются!Говорят, руководство дало команду без 2% не выдавать, и нам все равно есть те тарифы или нет. Первый раз таких упоротых вижу

Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...